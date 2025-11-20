Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cota României pentru calificarea în fața Turciei



Bookmakerii i-au oferit României cota de 3.65 pentru calificarea în finala barajului, în timp ce Turcia are 1.29, plecând favorită clară în fața naționalei lui Mircea Lucescu.

Tricolorii au o cotă de 5.80 pentru o victorie în 90 de minute, în timp ce pentru o calificare în prelungiri cota României este de 23.00. Echipa antrenată de Mircea Lucescu este cotată cu 14.50 pentru o calificare după loviturile de departajare.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

