Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare

Ce șanse are România în fața Turciei! Cota tricolorilor pentru calificare
România se va duel cu Turcia pentru locul în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare, iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Cota României pentru calificarea în fața Turciei

Bookmakerii i-au oferit României cota de 3.65 pentru calificarea în finala barajului, în timp ce Turcia are 1.29, plecând favorită clară în fața naționalei lui Mircea Lucescu.

Tricolorii au o cotă de 5.80 pentru o victorie în 90 de minute, în timp ce pentru o calificare în prelungiri cota României este de 23.00. Echipa antrenată de Mircea Lucescu este cotată cu 14.50 pentru o calificare după loviturile de departajare.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Cum arată traseul României la baraj

Semifinale – 26 martie 2026 (în deplasare)

  • Turcia – România

Finală – 31 martie 2026

  • Slovacia / Kosovo – România (în deplasare sau acasă, la sorți)
"Nu e normal să stai cu mâna întinsă". Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Basarab Panduru a fost direct după ce a văzut că România joacă barajul cu Turcia: „Am putea să profităm"
Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj
Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu
Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune"
Ianis Stoica, gol superb și primul trofeu cucerit în Portugalia!
România are trei dueluri de foc înainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede de azi exclusiv pe PRO ARENA și VOYO
E Turcia! Cât valorează lotul lui Montella, unde se joacă meciul + Când au fost turcii ultima dată la o ediție a Campionatului Mondial
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: „E singurul lor avantaj"
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: "Nu știam de la ce sunt!"

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: "Ceva absolut spectaculos"

"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale



Turcii jubilează după ce au văzut situația unuia dintre cei mai periculoși jucători români
Andrei Burcă a văzut adversara României și nu s-a ferit să o spună: „De acolo o să vină cea mai mare presiune"
Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: „E singurul lor avantaj"
Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu
Ianis Stoica, gol superb și primul trofeu cucerit în Portugalia!
Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom
FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + Ponturi pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

