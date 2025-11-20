„Tricolorii” vor înfrunta Turcia pe 26 martie, în semifinala barajului, iar dacă trec mai departe, finala contra Slovaciei sau Kosovo se va juca pe 31 martie, tot foarte probabil în deplasare.

La scurt timp după tragerea la sorți, Gheorghe Hagi a oferit o primă reacție și a explicat clar de ce România trebuie să creadă în șansa ei.

Gică Hagi știe cum putem să batem Turcia la baraj: „E singurul lor avantaj”

Hagi consideră că Turcia este o echipă puternică și extrem de talentată, însă România are propriile atuuri, iar totul depinde de felul în care tricolorii vor aborda duelul. Mai mult, Hagi este de părere că avantajul Turciei este publicul de la Istanbul, dar din punct de vedere fotbalistic, meciul începe de la 50-50.

„Jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas până în martie, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. Clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată, foarte talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent.

Acum important e să ajungem cu toți jucătorii în formă, sănătoși, să arătăm foarte bine, e foarte mare nevoie de experiență, de jucători experimentați, cu experiență mare în Europa. Sperăm să putem alinia o echipă foarte bună, jucătorii noștri să fie pregătiți mental și fizic, tehnic, tactic foarte bine. E nevoie ca fiecare să fie la maxim și absolut să se autodepășească fiecare.

Da, jucând acasă, au publicul, e clar că e un avantaj mare pe care îl au ei. Dar când vorbim tehnic, pe teren, ne trebuie jucători cu experiență bună internațională. Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu, în rest e 50-50.”, a spus Gică Hagi, potrivit Fanatik.

Ce urmează pentru România

26 martie 2026 – Semifinala barajului (în deplasare)

Turcia – România

31 martie 2026 – Finala barajului

Slovacia / Kosovo – România (în deplasare sau acasă, în funcție de sorți)

România are nevoie de două victorii în două meciuri eliminatorii pentru a prinde calificarea la turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

