de Dan Chilom

Arteta îl întâlnește din nou pe mentorul său, Pep Guardiola, cu care are un palmares negativ: 4-8 la meciurile directe.

Tunarii sunt pe locul 3, cu 9 puncte după 4 meciuri, iar City e pe poziția a4 a cu 6 puncte.



Golaverajul londonezilor este unul impresionant, 9-1 după 4 etape.

Arsenal - Man. City, în direct pe VOYO, de la 18:30! Cel mai pariat scor + analiza lui Dan Chilom



Echipe probabile:

Arsenal(4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Manchester City(4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri, Silva, Reijnders; Foden, Haaland, Doku



În sezonul trecut, Arsenal s-a impus pe teren propriu cu 5-1, in timp ce pe terenul celor de la Manchester City partida s-a terminat la egalitate, 2-2.



In ultimele 10 meciuri dintre cele două, “cetățenii” conduc cu 5-3, două partide s-au terminat la egalitate.



Casele de pariuri o dau favorită pe Arsenal, cu o cotă de 1.91, egalul este cotat cu 3.70, iar City câștigă, cotă 3.90. Cel mai pariat scor este 1:1, și are o cotă de 7.70



Guardiola îl conduce pe Arteta cu 8-4 la meciurile directe.



Stuart Attwell va conduce partida, arbitru de 42 de ani care acordă în medie 3,44 cartonașe galbene, și 0,14 roșii.



Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează

