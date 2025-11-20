România nu a fost chiar norocoasă și va trebui să se dueleze cu Turcia în semifinala barajului.

Reacția lui Andrei Rațiu după tragerea la sorți pentru baraj

Tricolorii vor juca în deplasare meciul cu naționala din Țara Semilunii, dar și partida cu câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, în cazul în care vor trece de turci.

Andrei Rațiu, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale, a reacționat la scurt timp după tragerea la sorți. Fundașul lateral de la Rayo Vallecano scris un singur cuvânt după tragerea la sorți.

”Believe” (n.r. în română: ”Ai încredere”), a scris Rațiu pe rețelele sociale în descriere unor fotografii cu el îmbrăcat în echipamentul naționalei.

