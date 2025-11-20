Basarab Panduru a fost direct după ce a văzut că România joacă barajul cu Turcia: „Am putea să profităm”

Fostul fotbalist a dezvăluit care ar fi slăbiciunea Turciei de care echipa lui Mircea Lucescu ar putea profita.

Basarab Panduru a reacționat după aflarea adversarului României și e de părere că este al doilea cel mai complicat adversar pe care putea să îl aibă tricolorii.

România va juca cu Turcia în semifinale barajului de calificare , iar meciul se joacă în deplasare și va avea loc pe 26 martie. Dacă tricolorii vor trece de Turcia, finala barajului se va juca pe 31 martie cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Naționala lui Mircea Lucescu a terminat pe locul trei grupa de calificare la Campionatul Mondial, dar mai are o șansă de calificare la turneul final grație rezultatelor din Nations League.

„Lucrurile s-au complicat. Turcia este al doilea cel mai complicat adversar ca valoare de lot, după Italia, cu doi jucători buni, de 20 ani, Arda Guler, la Real Madrid, 60 de milioane de euro, şi Yildiz, la Juventus, 75 de milioane.

În momentul acesta sunt în mare formă şi sunt periculoşi. E şi mai periculos faptul că jucăm meciul acesta în deplasare.

Turcia pierde cu Spania acasă 0-6, dar îşi câştigă meciurile cu adversarii direcţi. Vincenzo Montella cred că face lucruri bune în Turcia, un adversar periculos de la mijloc în sus, jucători de mare calitate, de mare clasă.

Unde am putea să profităm e undeva la linia de fund, mi se pare sub mijloc şi atac. Aici cred că ar fi o problemă, valorează şi cel mai puţin. Ei îşi freacă mâinile acum, iar noi căutăm acum în carul cu fân.

Am picat rău de tot. Probabil cu Ucraina pe teren neutru şi cu Polonia acasă, acolo cred că erau şansele noastre cele mai mari”, a declarat Panduru pentru Prima Sport.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

