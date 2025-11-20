Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu

Drumul României către Mondialul din 2026 trece prin Turcia (26 martie) într-o semifinală de baraj care se anunță infernală pentru elevii lui Mircea Lucescu. Selecționerul are la dispoziție patru luni pentru a pregăti partida decisivă din Țara Semilunii, iar o situație specială pe care va încerca să o rezolve este cea a lui Umit Akdag (22 de ani).



Unul dintre remarcații României la Campionatul European din Slovacia, Akdag, care poate juca atât fundaș central, cât și mijlocaș la închidere, i-a atras atenția lui Mircea Lucescu, selecționerul considerând că e momentul ca fotbalistul împrumutat de la Alanyaspor să facă pasul spre naționala mare.



România, șanse mici să-l înregimenteze pe Akdag



Imediat după turneul final, dar și în lunile care au urmat, "Il Luce" a avut un dialog permanent cu fotbalistul născut în România din părinți turci. A încercat să-i explice acestuia că șansele la o carieră internațională sunt mai mari în tricoul României, dar, în primă fază, s-a lovit de refuzul lui Akdag.

"Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.



El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre.



El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo.

La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă", a declarat Lucescu, la finalul lui septembrie, când a fost întrebat despre feedback-ul primit dinspre jucătorul cu dublă cetățenie, română și turcă.

