Turcia și România se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu

Turcia și Rom&acirc;nia se bat pentru un loc la Mondial, dar și pentru un jucător. Mesajul acestuia pentru Mircea Lucescu CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:


Drumul României către Mondialul din 2026 trece prin Turcia (26 martie).

TAGS:
RomaniaTurciaUmit AkdagMircea LucescubarajCM 2026
Din articol

Drumul României către Mondialul din 2026 trece prin Turcia (26 martie) într-o semifinală de baraj care se anunță infernală pentru elevii lui Mircea Lucescu. Selecționerul are la dispoziție patru luni pentru a pregăti partida decisivă din Țara Semilunii, iar o situație specială pe care va încerca să o rezolve este cea a lui Umit Akdag (22 de ani).

Unul dintre remarcații României la Campionatul European din Slovacia, Akdag, care poate juca atât fundaș central, cât și mijlocaș la închidere, i-a atras atenția lui Mircea Lucescu, selecționerul considerând că e momentul ca fotbalistul împrumutat de la Alanyaspor să facă pasul spre naționala mare.

România, șanse mici să-l înregimenteze pe Akdag

Imediat după turneul final, dar și în lunile care au urmat, "Il Luce" a avut un dialog permanent cu fotbalistul născut în România din părinți turci. A încercat să-i explice acestuia că șansele la o carieră internațională sunt mai mari în tricoul României, dar, în primă fază, s-a lovit de refuzul lui Akdag.

"Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.

El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre.

El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo.

La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă", a declarat Lucescu, la finalul lui septembrie, când a fost întrebat despre feedback-ul primit dinspre jucătorul cu dublă cetățenie, română și turcă.

Umit Akdag

  • Umit akdag
×
Umit Akdag a semnat cu Toulouse / Foto: toulousefc.com
Umit Akdag / Foto: Sport Pictures
Umit Akdag / Foto: Sport Picturs
ÎNAPOI LA ARTICOL

Stă în picioare argumentul lui Lucescu?

Strict fotbalistic, veteranul de pe banca României s-a folosit de o comparație între concurența pe care Akdag ar avea-o la naționala Turciei și cea de care s-ar lovi dacă ar accepta să joace sub tricolor.

Concluzia? Lui Akdag i-ar fi, teoretic, mai ușor să facă pasul spre naționala noastră decât spre cea a rivalilor de la baraj. În acest moment, excluzând accidentările, îi are în față pe Merih Demiral (Al Ahli, cotă de piață 13 milioane de euro), Yusuf Akciek (Al Hilal, cotă de piață 12 milioane de euro), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray, cotă de piață 7 milioane de euro), Caglar Soyoncu (Fenerbahce, cotă de piață 7 milioane de euro) și Emirhan Topcu (Beșiktaș, cotă de piață 5 milioane de euro).

În schimb, lupta e mai mult decât deschisă pentru al doilea post de titular în naționala României, lângă Radu Drăgușin. Pentru acea poziție, Akdag s-ar bate cu Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Adrian Rus și Lisav Eissat.

Cotat la 900.000 de euro la 22 de ani, Akdag a trecut pe la grupele de copii și juniori ale lui Chelsea, s-a format la Alanyaspor, a jucat în Turcia pentru Goztepe și a avut o scurtă experiență în Franța, la Toulouse, înainte să revină la Alanyaspor. Are 11 meciuri și un gol în acest sezon al Superligii Turciei și a lăsat o impresie foarte bună la Europeanul Under 21 din vară, când a fost considerat unul dintre puținele câștiguri de către Daniel Pancu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ARTICOLE PE SUBIECT
Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo;
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
Mircea Lucescu se &icirc;ntoarce &icirc;n Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, &icirc;n 2018
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
Turcii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au numit cei mai periculoși jucători
Turcii au analizat naționala României și au numit cei mai periculoși jucători
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Victor Pițurcă după ce a văzut adversarul Rom&acirc;niei de la baraj. Fostul selecționer i-a bătut &icirc;n trecut
Reacția lui Victor Pițurcă după ce a văzut adversarul României de la baraj. Fostul selecționer i-a bătut în trecut
Andrei Rațiu a scris un singur cuv&acirc;nt după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nfrunta Turcia la baraj
Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo;
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: &rdquo;Nu știam de la ce sunt!&rdquo;

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

Spaniolii anunță: 200.000.000&euro; pentru transferul lui Leo Messi!

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”

&bdquo;M-a sunat antrenorul!&rdquo; Telefonul care l-a blocat pe Gigi Becali: &bdquo;Nu da două milioane pe Louis Munteanu&rdquo;

„M-a sunat antrenorul!” Telefonul care l-a blocat pe Gigi Becali: „Nu da două milioane pe Louis Munteanu”



Recomandarile redactiei
Andrei Rațiu a scris un singur cuv&acirc;nt după ce a aflat că Rom&acirc;nia va &icirc;nfrunta Turcia la baraj
Andrei Rațiu a scris un singur cuvânt după ce a aflat că România va înfrunta Turcia la baraj
Reacția lui Victor Pițurcă după ce a văzut adversarul Rom&acirc;niei de la baraj. Fostul selecționer i-a bătut &icirc;n trecut
Reacția lui Victor Pițurcă după ce a văzut adversarul României de la baraj. Fostul selecționer i-a bătut în trecut
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo;
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Turcii s-au decis! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Umit Akdag &icirc;n următorul sezon
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Rom&acirc;nul Umit Akdag e la mare căutare: două oferte din Turcia!
Românul Umit Akdag e la mare căutare: două oferte din Turcia!
CITESTE SI
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

stirileprotv Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite &icirc;ntr-un camion la Vama Albița. Anchetă &icirc;n desfășurare

stirileprotv Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

stirileprotv Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!