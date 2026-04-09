Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani, iar Arena Națională a devenit locul unde foști elevi, oficiali și suporteri i-au adus un ultim omagiu.

Contactat de PRO TV și Sport.ro, Ciprian Marica, unul dintre jucătorii lansați de „Il Luce” în fotbalul mare, a vorbit despre ultima discuție avută cu antrenorul înaintea meciului decisiv cu Turcia.

„Știu cât de mult își dorea victoria”

Marica a dezvăluit că Mircea Lucescu era extrem de implicat și tensionat înaintea partidei de la Istanbul, pierdută de România cu 0-1 în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026.

„Mircea Lucescu pentru mine a fost un om deosebit. M-a ghidat nu doar în fotbal, ci și în viață. Cu siguranță că tensiunea și miza partidei nu aveau cum să îi facă bine. Știu cât de mult își dorea să fie acolo și să reușească. L-am văzut foarte preocupat înainte de meci. I-am urat baftă”, a declarat Ciprian Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

După acel eșec, România a mai disputat un amical cu Slovacia, pierdut cu 0-2, meci la care Mircea Lucescu nu a mai fost pe bancă. Tehnicianul fusese deja internat, iar echipa a fost condusă de secundul Jerry Gane.

Ciprian Marica a fost lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu l-a transferat pe Ciprian Marica la Șahtior Donețk în 2004, când atacantul avea doar 19 ani și evolua la Dinamo București.

Sub comanda antrenorului român, Marica a făcut pasul spre fotbalul mare și a devenit unul dintre cei mai promițători atacanți români ai generației sale.

La Șahtior, Marica a câștigat două titluri de campion al Ucrainei și a evoluat constant în competițiile europene.

În vitrina de trofee a fostului atacant se numără o Cupă a României cu FCSB, o Cupă Intertoto cu Stuttgart, o Supercupă a Ucrainei, trei titluri și o Cupă, toate cu Șahtior.

Dacă vorbim despre echipa națională, Marica se poate mândri cu 72 de selecții și 25 de goluri înscrise.