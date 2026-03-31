La ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu, dar cu Ionel Gane pe bancă, România a jucat modest și a suferit un nou eșec. Autogolul lui Bîrligea din minutul 7 și golul lui Strelec din debutul reprizei secunde, venit după o mare gafă a debutantului Marian Aioani, au stabilit rezultatul final.

Jerry Gane: "Jucătorii au fost afectați de starea lui nea Mircea"

Ionel Gane a explicat în principal eșecul României referindu-se la starea mentală a jucătorilor, care au fost afectați de problemele de sănătate acuzate de Mircea Lucescu duminică.

Gane a refuzat să vorbească despre viitorul său pe banca naționalei.

"E adevărat, rezultatul nu ne-a ajutat să-i aducem o bucurie lui nea Mircea. Din păcate, s-a văzut că am intrat destul de timorați. Mental am suferit, iar pe ambele începuturi de repriză am primit gol. Ei au controlat mai bine prima repriză și am avut o singură ocazie, a lui Dennis. În a doua, am început iar slab, am luat gol în primul minut și n-a fost ușor. Totuși, am avut o dinamică mai bună, un control mai bun și niște situații de a marca.

Eu zic că au fost afectați de situația lui nea Mircea. S-a văzut în implicarea lor. Nu au fost ușoare zilele astea. Ratarea calificării și evenimentul neplăcut cu nea Mircea au zdruncinat moralul băieților.

Sincer, nu știu ce va urma. Eu nu vreau să fac o analiză pentru că vom avea timp destul. Conducerea FRF și noul selecționer vor avea timp să analizeze ce se va întâmpla cu echipa în viitorul apropiat", a spus Gane, la Antena 1.

Slovacia - România 2-0. Echipele utilizate