FOTO ȘI VIDEO Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională

Rinat Ahmetov (59 de ani), patronul clubului Șahtior Donețk, a sosit și el la Arena Națională în cursul zilei de joi pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

UPDATE: Rinat Ahmetov a acceptat să dialogheze cu presa și să rememoreze mai multe momente petrecute alături de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk.

"Sunt aici astăzi pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior Donețk și pentru suporterii fotbalului din Ucraina, pentru microbiștii din România și din toată lumea.

Mircea Lucescu a fost prietenul meu. Am lucrat 12 ani împreună. Am cucerit 22 de trofee, inclusiv Cupa UEFA. Eu îmi amintesc că Mircea Lucescu era foarte fericit când am câștigat Cupa UEFA și a purtat drapelul României. De aceea cred că toți trebuie să fiți mândri pentru că e un antrenor din România, care a reprezentat țara în alte campionate.

Alături de Mircea Lucescu am împărțit durerea și bucuria și am devenit buni prieteni. Consider că a fost un om foarte important în viața mea. Tot timpul am respectat viziunea lui Mircea Lucescu și filosofia dânsului referitoare la fotbal.

Consider că Mircea a avut o viață fericită. El nu putea să trăiască fără fotbal. Din păcate, a plecat dintre noi tot de pe terenul de fotbal.

Cea mai plăcută amintire cu Mircea Lucescu? Nici măcar o oră nu ar fi suficientă să vorbesc despre asta. Am trăit foarte multe momente fericite. De exemplu, el m-a învățat să beau vin. Până să îl cunosc pe Mircea, nici nu mă atingeam de vin, dar după meciuri am început să servim vin alb și să discutăm. Eu, la rândul meu, l-am învățat să cânte la karaoke. Nu prea îmi reușea nici mie, nici dânsului, dar încercam și cântam.

Sufletul meu este alături acum de familia Lucescu. Sunt niște persoane foarte apropiate pentru mine. Doamna Neli este o doamnă elegantă și foarte frumoasă. Toți oamenii din Ucraina care au cunoscut-o pe doamna Neli își amintesc de ea cu mult respect. 

Legat de Răzvan, cu el m-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. E foarte serios și îmi amintesc că ne-a bătut cu 1-0, chiar dacă Șahtior era mai puternică în acele timpuri. Am rememorat acum cu el acel episod. Eu cred că Răzvan a luat cele mai bune calități omenești de la Mircea, cu siguranță are gene foarte bune. Sunt sigur că va ajunge în top.

În urmă cu 17 ani, Mircea Lucescu a suferit un infarct la Donețk. Am adus chirurgi de la Kiev și imediat l-au operat. Toată noaptea am umblat în jurul spitalului de emoție și de stres. Când Mircea și-a revenit după acea intervenție chirurgicală, am mers la patul lui și a fost un moment memorabil pentru mine. De asemenea, dacă vă mai amintiți, eu am fost la București și după acel accident cu tramvaiul", a spus Rinat Ahmetov.

Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu la Arena Națională

Rinat Ahmetov și Mircea Lucescu au colaborat timp de 12 ani la Șahtior Donețk, perioadă în care clubul din Ucraina a strălucit atât pe plan intern, cât și internațional, câștigând Cupa UEFA, 8 titluri ale Ucrainei, 6 Cupe ale Ucrainei și 7 Supercupe.

Însoțit de actualul director sportiv al lui Șahtior, Darijo Srna (43 de ani) - fost jucător al lui Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a sosit joi după-amiază la București, cu un avion privat.

Ahmetov a adus o coroană impresionantă de flori, iar la intrarea în Arena Națională a mers direct la soția lui Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu. După ce a stat de vorbă cu familia fostului mare antrenor, patronul lui Șahtior a petrecut câteva zeci de secunde în fața sicriului.

