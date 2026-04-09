Popescu a declarat că Mircea Lucescu a iubit fotbalul ca nimeni altcineva şi a precizat că nu a fost emoţionat în timpul carierei de fotbalist pe Camp Nou cât s-a emoţionat când a văzut omagiul adus în Liga Campionilor, seara trecută, pe celebra arenă.

Gheorghe Popescu, emoționat pentru omagiul adus lui Mircea Lucescu

„Din păcate sportul românesc pierde unul dintre cele mai importante personaje din istoria sa. Un om care a iubit fotbalul mai mult decât propria viaţă şi a plătit pentru asta.

Un om care atunci când vorbeam de fotbal nu a dat niciun verdict greşit. Niciodată n-a greşit. Noi toţi o să-i simţim lipsa.

Pleacă cel mai titrat antrenor român. Eu rar m-am simţit foarte emoţionat pe Camp Nou. Aseară mi-au tremurat genunchii când am văzut pe ecran. Va fi greu fără dânsul.

Va rămâne pentru noi toţi un exemplu de pasiune. A iubit fotbalul cum nu am văzut o altă persoană să poată să o facă.

Aşa cum a ales să trăiască în ultima perioadă, bolnav fiind, mă face să mă închin din nou în faţa dânsului încă o dată, pentru ultima dată. Şi-a pus viaţa în pericol şi a plătit scump. Nu ştiu câţi am fi pus interesul echipei naţionale mai presus de propria viaţă”, a spus Popescu, conform news.ro.

Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa în 2016.