Echipa națională a Românei va juca vineri, de la 21:00, un meci amical cu echipa Canadei. După meciul de pregătire de pe Arena Națională, „tricolorii” lui Mircea Lucescu vor avea de jucat meciul oficial cu Cipru, marți de la ora 21:45, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Dorin Goian are încredere în naționala lui Mircea Lucescu



Dorin Goian a vorbit despre meciurile echipei naționale din luna septembrie și a pus accentul pe duelul cu Cipru din grupa de preliminarii.

Fostul fundaș are încredere că echipa națională poate să își revină, chiar dacă a avut un debut sub așteptări în Grupa H.

