Selecționerul României a clarificat situația lui Daniel Boloca, mijlocașul lui Sassuolo, care a refuzat convocările la prima reprezentativă în ultimii ani.



În conferința de presă premergătoare amicalului cu Canada, Mircea Lucescu a transmis un mesaj ferm: fotbalistul are „interzis” la echipa națională.



Daniel Boloca are „interzis” la națională



„Trebuia să ne întâlnim, dar nu a mai venit, a zis că are nu știu ce treabă. Dacă nu simte culorile României, prefer să nu-l mai chem. Când ești la națională, nu te gândești la avantaje”, a spus Lucescu.



Boloca, născut și crescut în Italia, a debutat pentru România în 2022, într-un amical cu Slovenia, unde a jucat doar 6 minute. Ulterior, a refuzat alte convocări, motivând că nu se simte conectat cu România, nu vorbește fluent limba și preferă să aștepte o șansă la naționala Italiei.



Cotat la 7,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, Boloca a strâns trei meciuri pentru Sassuolo în noul sezon, dar șansele lui de a mai îmbrăca tricoul naționalei României par, cel puțin pentru moment, nule.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



Atacanți