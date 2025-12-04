Întrebat ce probleme au apărut la FCSB înaintea meciului cu Dinamo, Mihai Stoica a dezvăluit că Florin Tănase și Darius Olaru s-au antrenat normal înaintea derby-ului.

Mihai Stoica: ”Bîrligea cred că este ieșit de tot pe 2025!”

Totuși, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că David Miculescu nu s-a pregătit deloc. De fapt, atacantul nu s-a mai antrenat deloc după ce a ieșit accidentat în meciul cu Farul.

De asemenea, nici Bîrligea nu s-a antrenat și este exclus că atacantul să își facă apariția în derby-ul cu Dinamo. De fapt, este destul de probabil ca Bîrligea să nu mai joace deloc în acest sezon.

”Olaru s-a antrenat normal azi, Florin Tănase s-a antrenat normal, Miculescu nu s-a antrenat deloc, nu s-a mai antrenat deloc după meciul cu Farul.

Bîrligea este exclus să joace. Bîrligea cred că este ieșit de tot pe 2025. Nu știm încă, asta e întrebarea, dacă va fi sau nu la meciul cu Rapid, unde sută la sută nu vor fi Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și David Kiki, care merg la Cupa Africii”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

