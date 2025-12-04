LIVE pe VOYO de la ora 22:00, Lazio și AC Milan se întâlnesc în optimile de finală din Coppa Italia.

Partida se dispută pe ”Stadio Olimpico” din Roma.

Christian Pulisic de la Milan a revenit la antrenamente, scrie Gazzetta dello Sport, dar prezența sa în meciul cu Lazio este sub semnul întrebării.

Rezultatele și programul meciurilor din optimile Coppa Italia



Marţi

Juventus Torino - Udinese 2-0

Miercuri

Atalanta - Genoa 4-0

Napoli - Cagliari 9-8 la loviturile de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

Inter Milano - Venezia 5-1

Joi

Bologna - Parma

Lazio - AC Milan

Marţi 13 ianuarie 2026

AS Roma - Torino

Marţi 27 ianuarie 2026

Fiorentina - Como

Rezumatul meciului Inter Milano - Venezia 5-1

