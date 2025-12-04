LIVE pe VOYO de la ora 22:00, Lazio și AC Milan se întâlnesc în optimile de finală din Coppa Italia.
Partida se dispută pe ”Stadio Olimpico” din Roma.
Christian Pulisic de la Milan a revenit la antrenamente, scrie Gazzetta dello Sport, dar prezența sa în meciul cu Lazio este sub semnul întrebării.
Rezultatele și programul meciurilor din optimile Coppa Italia
Marţi
Juventus Torino - Udinese 2-0
Miercuri
Atalanta - Genoa 4-0
Napoli - Cagliari 9-8 la loviturile de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)
Inter Milano - Venezia 5-1
Joi
Bologna - Parma
Lazio - AC Milan
Marţi 13 ianuarie 2026
AS Roma - Torino
Marţi 27 ianuarie 2026
Fiorentina - Como