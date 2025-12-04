În urmă cu 11 ani, Robert Vîlceanu era unul dintre cei mai promițători jucători din curtea celor de la FCSB, dar accidentările i-au pus capăt prematur carierei de fotbalist profesionist, iar acum joacă ”de plăcere” în diviziile inferioare.



Mijlocașul ofensiv, căruia Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere astronomică, de 50 de milioane de euro, a dezvăluit într-un amplu interviu acordat pentru Sport.ro unde s-a schimbat cariera lui.



Robert Vîlceanu, despre ”alegeri greșite”: ”Era mai bine să fi rămas”



Chiar dacă nu regretă transferul la UTA Arad, în sezonul 2016-2017, când echipa evolua în Liga 2, Vîlceanu crede că ar fi trebuit să rămână la echipa lui Gigi Becali pentru a-și juca șansa.



”Îl aveam exemplu pe Totti, care a jucat la Roma toată viața. În felul ăsta gândeam când am debutat. Eu, în momentul acela, fiind lider de generație la vârsta mea, la lotul național eram cel mai bine văzut dintre jucătorii din atac născuți în 1997, aveam vise mari. Dar uite...ușor, ușor...alegeri greșite, accidentări, neîncrederea în sine.



(n.r. - La ce te referi mai exact cu alegeri greșite?) Când m-am dus la UTA în Liga a 2-a. Nu îmi pare rău, dar poate trebuia să rămân, chiar dacă eram conștient că era foarte greu să joc la FCSB în perioada aceea. Poate dacă rămâneam și trăgeam mult mai tare, poate aveam o șansă să joc. La fel m-am gândit că cel mai important pentru mine este să joc. Nu îmi pare rău nici o secundă. Am jucat mult la UTA, mi-a prins foarte bine perioada aceea, dar poate într-un fel era mai bine să fi rămas. Eram în circuitul echipei de la FCSB”, a spus Robert Vîlceanu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Vîlceanu, cândva o mare speranță pentru FCSB



Vîlceanu și-a făcut junioratul la FCSB între anii 2002–2014, a debutat în sezonul 2014-2015, iar în stagiunea 2015-2016 a fost împrumutat la Voluntari. În sezonul 2016-2017, FCSB l-a împrumutat la UTA. În ediția 2017-2018 a plecat definitiv la Astra Giurgiu.

