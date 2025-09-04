EXCLUSIV Fotbalistul, piesa de bază din echipa națională! Fostul „tricolor” l-a evidențiat

Fostul „tricolor” a scos în evidență jucătorul care ar putea face diferența pentru echipa națională.

Naționala României va juca un amical împotriva Canadei pe Arena Națională, înainte de a se deplasa în Cipru pentru meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

România va juca vineri, pe 5 septembrie, amicalul cu Canada de la București, iar marți, pe 9 septembrie se va duela cu Cipru pentru a obține a treia victorie din Grupa H de calificare.

Dorin Goian a numit jucătorul care poate face diferența pentru echipa națională

Dorin Goian a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre jucătorul care poate face diferența pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu în cele două partide.

Chiar dacă fotbalistul cu 60 de meciuri în tricoul echipei naționale a României a punctat faptul că „tricolorii” se bazează pe forța grupului, acesta a spus că Nicolae Stanciu este cel care ar putea fi elementul decisiv. Goian se bazează pe importanța campionatului în care evoluează mijlocașul ofensiv.

Fostul internațional a mai adăugat și faptul că pentru echipa națională accidentarea lui Daniel Bîrligea reprezintă o mare pierdere.

„Sunt jucători importanți în echipa națională care deja au acumulat o oarecare experiență și putem prin oricine să marcăm și să decidem soarta partidei.

Mă aștept mai mult de la un Stanciu, care cu acest transfer la Genoa, faptul că joacă în Serie A, poate fi o piesă importantă în echipa noastră.

Îmi pare rău pentru Bîrligea, pentru că s-a accidentat, era un jucător important și era într-o formă bună. 

Nu avem jucători în generația asta care să aibă atâta calitate încât să schimbe soarta unei partide, cred că echipa în sine reprezintă atuul nostru.”, a declarat Dorin Goian, în exclusivitate pentru Sport.ro și PRO TV.

Naționala României se află pe locul trei în Grupa H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au obținut șase puncte în primele patru partide disputate, după victoriile cu San Marino și Cipru și înfrângerile cu Bosnia și Austria.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru


Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)
