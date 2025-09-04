Naționala României va juca un amical împotriva Canadei pe Arena Națională, înainte de a se deplasa în Cipru pentru meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

România va juca vineri, pe 5 septembrie, amicalul cu Canada de la București, iar marți, pe 9 septembrie se va duela cu Cipru pentru a obține a treia victorie din Grupa H de calificare.

Dorin Goian a numit jucătorul care poate face diferența pentru echipa națională

Dorin Goian a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre jucătorul care poate face diferența pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu în cele două partide.

Chiar dacă fotbalistul cu 60 de meciuri în tricoul echipei naționale a României a punctat faptul că „tricolorii” se bazează pe forța grupului, acesta a spus că Nicolae Stanciu este cel care ar putea fi elementul decisiv. Goian se bazează pe importanța campionatului în care evoluează mijlocașul ofensiv.

Fostul internațional a mai adăugat și faptul că pentru echipa națională accidentarea lui Daniel Bîrligea reprezintă o mare pierdere.