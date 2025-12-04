Cu play-off-ul deja asigurat într-o mare măsură, Rapid profită de forma slabă a lui FCSB sau CFR Cluj, iar în primăvară ar putea sosi primul titlu de campioană după o pauză de 23 de ani.



Cu cine ar putea juca Rapid în Champions League dacă va câștiga titlul. Giuleștenii, outsideri încă din turul 1

În cazul în care va câștiga titlul, Rapid va fi reprezentanta României în preliminariile UEFA Champions League. Giuleștenii vor avea însă o misiune foarte complicată din cauza coeficientului foarte redus.



O analiză Football Meets Data arată că Rapid nu va fi cap de serie nici măcar în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Conform clasamentelor actuale din Europa, echipa lui Costel Gâlcă ar putea da în această rundă peste formații precum Shamrock Rovers, NK Celje, Borac Banja Luka, KuPS Kuopio, Kairat Almaty, Riga FC, KI Klaksvik, FC Ballkani, Flora Tallinn, Larne FC, Petrocub Hîncești, The New Saints sau Levski Sofia.



Chiar dacă va trece de prima adversară, Rapid se va afla tot în urna outsiderelor și în turul 2 preliminar, acolo unde capii de serie se anunță și mai dificili: Dinamo Zagreb, Qarabag, Slovan Bratislava, Pafos, Partizan Belgrad sau Hapoel Beer Sheva.



"Eu am zis de la începutul campionatului că îmi doresc să câştigăm titlul. Obiectivul nostru, când am început campionatul, a fost unul dintre primele 3 locuri. Eu, personal, îmi doresc titlul", a declarat recent Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid.

FCSB, cap de serie în primele două tururi din UCL

În sezonul actual, FCSB a fost cap de serie în primele două tururi preliminare din Champions League, unde a înfruntat Inter Escaldes (4-3, la general) și Shkendija (1-3, la general).



Dacă ar fi trecut de Shkendija, FCSB nu ar mai fi fost cap de serie în turul 3 preliminar și ar fi dat peste azerii de la Qarabag.

Clasamentul din Superliga după 18 etape

