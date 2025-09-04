România vine după victoria din iunie cu Cipru, scor 2-0, în timp ce canadienii ajung în Europa după eliminarea surprinzătoare din sferturile Gold Cup, la penalty-uri, cu Guatemala.



Este pentru prima dată când cele două echipe se întâlnesc într-un meci direct, iar pentru nord-americani, prezența la Mondial este deja asigurată, din postura de țară gazdă.



Pronostic înainte de România – Canada: „Nu am jucat niciodată la pariuri”



Înaintea confruntării, Silviu Bogdan, fost arbitru de Liga 1 și actual manager al Universității Craiova, a oferit un scurt pronostic pentru Sport.ro.



„Normal că mă voi uita la meciuri. Voi fi și pe stadion. Eu zic că vom câștiga. Mi-e greu să spun un scor corect, nu am jucat niciodată la pariuri (n.r. – râde)”, a spus Silviu Bogdan, omul din spatele Academiei Casa Bogdan, locul unde s-au format jucători precum Valentin Mihăilă, Vladimir Screciu sau Ștefan Baiaram, pentru Sport.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru





Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);





Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);





Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);





Atacanți