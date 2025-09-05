Naționala României întâlnește reprezentativa Canadei vineri seară, de la ora 21:00, într-un meci amical organizat pe Arena Națională, cu câteva zile înainte de revenirea tricolorilor în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru și are ocazia, prin confruntarea cu Canada, să se ”încălzească” pentru duelul din preliminariile turneului final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Recomandări FRF înainte de România - Canada



Federația Română de Fotbal a emis un comunicat prin care a oferit suporterilor un ghid pentru a avea o experiență cât mai plăcută atât în timpul meciului, cât și înaintea partidei cu Canada.



Pentru evitarea aglomerației și fluidizarea accesului, se recomandă următorul program de sosire, scrie FRF.



18:00 – 19:00: Inelul 1 – toate tribunele

19:00 – 20:00: Inelul 2 – toate tribunele

20:00 – 20:15: Inelul 3 – toate tribunele

20:00 – 20:30: Bilete VIP și Loje



”În contextul restricțiilor de circulație aprobate de Primăria Municipiului București în zona Arenei Naționale, FRF recomandă suporterilor să ajungă din timp pentru a evita ambuteiajele și întârzierile”, se mai arată în comunicat.



Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru



PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



MIJLOCAȘI: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);



ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

