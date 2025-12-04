„Minerul” Aurel Pîrtea (37 de ani), luptător român cu 26 de victorii și 18 înfrângeri în MMA, a dezvăluit în exclusivitate la „Poveștile Sport.ro” care a fost cel mai greu moment din cariera sa, când s-a gândit să se retragă.

Aurel Pîrtea, moment de cumpănă după ce a fost bătut de elevul lui Khabib Nurmagomedov

O înfrângere în Tajikistan, împotriva unui elev al legendarului Khabib Nurmagomedov, l-a făcut să se gândească la retragerea din cariera de sportiv profesionist. Pîrtea a mers însă în vacanță în Spania pentru a se regăsi, țară care și în ziua de astăzi îi este casă.

„Singura dată când am pierdut un meci în Tajikistan, atunci am vrut să mă las. Visul meu era să ajung într-o gală mai puternică UFC. Și luasem bătaie de la un elev de la Khabib (n.r.- Nurmagomedov), de la sală, și atunci m-am gândit să mă las.

Am plecat în vacanță în Spania trei luni ca să uit de treaba asta. Acolo am stabilit mai multe lucruri. Doar am vrut să mă duc în vacanță. Nu am crezut că o să mă stabilesc acolo. Dar viața m-a dus aici. Acum stau mai mult în Spania decât în România”, a dezvăluit Aurel Pîrtea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Semnalul de alarmă tras de Aurel Pîrtea: „Fără investiții nu vom avea viitor”

„Minerul” a transmis, de asemenea, un mesaj important. Fără investiții în tinerii sportivi din România, țara noastră nu poate să aibă viitor în MMA.

„Se dezvoltă din ce în ce mai mult, dar avem nevoie de o pepinieră mult mai mare. Avem nevoie să se facă mai multe investiții în sport. Fără investiții în tinerii care vor să facă arte marțiale nu vom avea viitor.

Știu că sport se face și din foame, dar până la un moment dat. Când se ajunge la un nivel mai mare trebuie investiți mulți bani în sportivi. Ca să îi crești și să îi aduci la punctul în care vrei” - a fost mesajul lui luptătorului MMA, la „Poveștile Sport.ro”.



Aurel Pîrtea este un sportiv MMA specializat în lupta la sol. „Minerul” și-a primit porecla datorită forței cu care lovește la categoria „lightweight” („ușoară”).

