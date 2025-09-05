Înaintea amicalului cu Canada, impresarul Ioan Becali a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, unul dintre jucătorii pe care îi reprezintă. Portarul lui FCSB se află în lotul României, însă este de așteptat ca Mircea Lucescu să mizeze din nou în primul 11 pe Horațiu Moldovan.

Ioan Becali îl cere pe Ștefan Târnovanu în primul 11 al naționalei



Târnovanu, care are doar 3 meciuri la prima reprezentativă, este victima unei nedreptăți la echipa națională, susține impresarul Ioan Becali, care este de părere că goalkeeper-ul campioanei a demonstrat deja că merită să fie titular sub comanda lui Lucescu.



"Lui Târnovanu i se face o nedreptate de 3 ani de zile. Eu îl văd titular. I se face o nedreptate de două campionate și jumătate. A luat campionatul, a luat al doilea campionat, a fost în optimile Europa League. Hai să-i dăm și lui meciurile astea oficiale ca să vedem cine e! Corect sau nu?



Se spune că are joc de picior Moldovan, dar are 7-8 centimetri mai puțin decât Târnovanu. Donnarumma crezi că joacă cu piciorul mai bine decât Ederson? S-a convins și Guardiola că nu toată baza e în jocul ăsta care să plece de la portar. Trebuie să ai și intervenții extraordinare. Intervenții pe care Târnovanu le-a avut.



Joci amicalul ăsta cu cine vrei și hotărăște-te cu cine joci titular în Cipru. Eu știu că Lucescu face un joc de pase, dar chiar să începi cu portarul?!", a spus Ioan Becali, la Fanatik.



Transferat în această vară de Real Oviedo, nou-promovată în LaLiga, Horațiu Moldovan a fost rezervă neutilizată în primele trei etape.

Lotul actualizat al României pentru meciurile cu Canada și Cipru



Portari



Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași



Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj, 48/6);



Mijlocași



Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți



Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

