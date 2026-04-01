„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au pierdut amicalul cu Slovacia, scor 0-2, după ce au ratat calificarea în finala barajului de la Campionatul Mondial, după 0-1 cu Turcia.

Marcatorii de la Bratislava au fost Daniel Bîrligea (7') cu un autogol și David Strelec (46').

Bogdan Stelea, convins: „M-am obișnuit cu asta”

Fostul portar al „Generației de Aur” a dezvăluit că s-a obișnuit cu ideea că România se va califica foarte greu la Campionatul Mondial.

Bogdan Stelea a scos în evidență probleme pe care le are fotbalul românesc, probleme care au dus la ratarea calificării la Campionatul Mondial din ultimii 28 de ani.

„Pentru mine nu e dezamăgire. Eu deja m-am obișnuit cu asta și o să fie din ce în ce mai greu să ne calificăm la un Campionatul Mondial. Era ceva care se putea întâmpla, nu văd de ce e așa de mare dezamăgirea.

(n.r. despre calificarea Bosniei în paralel cu eșecul României) Noi tot timpul credem lucruri, iar ele se întâmplă altfel. Bosnia, în campania asta, a fost bună. Să vedem ce o să se întâmple în viitorul apropiat, în doi ani, patru ani.

Dacă reușesc să lege 4‑5 calificări, da, atunci au o generație care trebuie respectată și chiar sunt o echipă bună. Pentru naționala României, ratarea calificării înseamnă exact ceea ce se întâmplă. Nu are valoare să se califice la un Campionat Mondial.

Problema e mult mai adâncă, ține de nivelul campionatului nostru, de modul în care ne prezentăm în cupele europene, despre tot ce înseamnă fotbalul românesc, de tipologia jucătorului român, sunt multe lucruri de revăzut si de făcut“, a spus fostul portar din Generația de Aur.

Ianis Hagi cere încrederea suporterilor

Introdus în repriza secundă, Ianis Hagi (27 de ani) a purtat banderola de căpitan al naționalei în ultima parte a jocului și a transmis un mesaj clar pentru suporterii ”tricolori”, după o nouă înfrângere.

„Trebuie să închidem capitolul. Singurul lucru pe care mi-l doresc e ca lumea să nu-și piardă încrederea în noi, o să avem altă față din vară încolo.

Nu am avut nicio comunicare cu domnul președinte (n.r. - Răzvan Burleanu), cu staff-ul dânsului, ne-am concentrat doar pe meci. Cei de sus o să ne comunice, ne dorim ca România să nu-și piardă speranța în noi. Avem în continuare foame de succes”, a spus Ianis Hagi, la Antena 1.

Pentru România urmează aventura din UEFA Nations League, acolo unde va întâlni adversari dificili, precum Suedia, Polonia și Bosnia. Ianis Hagi le cere încredere fanilor.