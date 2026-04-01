În ultimul meci din mandatul de selecționer al lui Mircea Lucescu, România a avut o prestație sub așteptări în fața Slovaciei. ”Il Luce” nu s-a aflat pe bancă la Bratislava din cauza problemelor de sănătate.

Florin Prunea l-a făcut praf pe Florin Tănase

Florin Prunea s-a dezlănțuit a doua zi după meci și a lansat un atac dur la adresa lui Florin Tănase, unul dintre liderii celor de la FCSB, căruia i-a reproșat că nici măcar ”nu a transpirat”.

Fostul portar al Generației de Aur s-a arătat nemulțumit că vedeta de la FCSB nu și-a dat silința la un meci al echipei naționale, chiar dacă a fost doar un meci amical.

”L-ați văzut pe ăsta, pe Tănase, cum a jucat? Bă, cum e posibil, mă, să te prezinți de maniera asta când vii la echipa națională? Vă rog eu frumos, nu am nimic cu el, iar o să mă sune... Să nu transpiri, mă, băiatule, e posibil așa ceva? Băi, e echipa națională, mă, frate, în ce hal am ajuns... Nu suntem jos, suntem sub pământ”, a spus Florin Prunea la IamSport.

În același timp, Prunea a fost plăcut surprins de evoluția lui David Miculescu.

”Mi-a plăcut un singur jucător. Mi-a plăcut cum a intrat Miculescu, pe cuvântul meu de onoare. S-a văzut, frate, că vrea să joace la echipa națională”, a adăugat Prunea.