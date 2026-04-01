Naționala României a avut o ieșire catastrofală din „hibernare“! Pentru că, în primele meciuri din 2026, am „reușit“ să pierdem atât cu Turcia (0-1), cât și cu Slovacia (0-2).

Din cauza acestor eșecuri succesive, România spre îndreaptă spre un dezastru istoric, după cum Sport.ro a explicat aici. Mai grav e că tocmai am ajuns la 7-lea Mondial ratat la rând! Iar această serie neagră l-a revoltat pe fostul selecționer, László Bölöni (73 de ani).

În cadrul unui amplu interviu acordat pentru Sport.ro aici, Bölöni a spus lucrurilor pe nume, în stilul său caracteristic. Și ne-a pus în fața adevărurilor neplăcute de care fugim.

Bölöni, încurcat de ecranizarea filmului despre viața sa!

Întrebat de Sport.ro dacă a putut vedea jocul dezamăgitor pe care l-au făcut tricolorii, joia trecută, la Istanbul, Loți a mărturisit că a fost scutit de calvarul urmăririi unui meci care a evidențiat limitele noastre fotbalistice.

„Nu, nu l-am văzut. Îmi pare rău, nu l-am văzut din cauza unei programări deosebit de greșite a filmului meu. Am fost invitat la un eveniment, iar filmul a fost pus să ruleze de la aceeași oră, în aceeași zi cu meciul Turcia - România. M-a supărat deosebit de mult treaba aceasta, dar nu am putut să văd meciul. Doar vreo zece minute din prima repriză…“, ne-a explicat tehnicianul de 73 de ani.

De amintit că, anul trecut, s-a lansat documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“. Sport.ro a dezvăluit aici cât a costat filmul pe care ungurii l-au realizat despre viața primului fotbalist care a adunat 100 de selecții pentru naționala României.