Odată cu finalele play-off-ului pentru CM 2026, jucate aseară și în această dimineață, am aflat și ultimele șase echipe calificate la turneul final din SUA, Canada și Mexic: Turcia, Bosnia și Herțegovina, Suedia, Cehia, RD Congo și Irak.
Cea mai tare grupă vs cea mai slabă grupă de la Campionatul Mondial din 2026! Unde ar fi fost România
FIFA World Cup 2026 se va desfășura în această vară în SUA, Mexic și Canada.
Iată cum arată componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din această vară:
Grupele de la CM 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama
Dacă s-ar fi calificat, naționala României ar fi jucat în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia. În locul visat de ”tricolori” însă va evolua Turcia.
Cum la acest Mondial vor fi nu mai puțin de 48 de echipe, inclusiv reprezentative ”exotice” precum Curacao, Haiti, Capul Verde, Uzbekistan sau RD Congo, cei de la Football Rankings au stabilit care sunt cea mai tare grupă și cea mai slabă grupă de la turneul final: Grupa I (Franța, Senegal, Norvegia, Irak), respectiv Grupa B (Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina).
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News