Odată cu finalele play-off-ului pentru CM 2026, jucate aseară și în această dimineață, am aflat și ultimele șase echipe calificate la turneul final din SUA, Canada și Mexic: Turcia, Bosnia și Herțegovina, Suedia, Cehia, RD Congo și Irak.

Iată cum arată componența finală a grupelor de la Campionatul Mondial din această vară:

Grupele de la CM 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

Cea mai tare grupă vs cea mai slabă grupă de la Campionatul Mondial din 2026! Unde ar fi fost România

Dacă s-ar fi calificat, naționala României ar fi jucat în Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia. În locul visat de ”tricolori” însă va evolua Turcia.

Cum la acest Mondial vor fi nu mai puțin de 48 de echipe, inclusiv reprezentative ”exotice” precum Curacao, Haiti, Capul Verde, Uzbekistan sau RD Congo, cei de la Football Rankings au stabilit care sunt cea mai tare grupă și cea mai slabă grupă de la turneul final: Grupa I (Franța, Senegal, Norvegia, Irak), respectiv Grupa B (Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina).