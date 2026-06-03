Becali îl vedea cel mai bun de la FCSB, acum l-a făcut praf: „Mort! Ăsta-i fotbal?!“

Becali îl vedea cel mai bun de la FCSB, acum l-a făcut praf: „Mort! Ăsta-i fotbal?!“ Nationala
Amir Kiarash
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Latifundiarul din Pipera a fost șocat când a văzut prestația unui internațional român, în Georgia – România (1-1).

TAGS:
Gigi BecaliFlorinel ComanGeorgiaRomaniaAl-GharafaQatarromanii din zona arabaFCSB
Din articol

Georgia – România, meciul care a marcat revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, a fost o reușită personală pentru noul selecționer. Din două motive.

În primul rând, Hagi și-a îndeplinit visul, în ceea ce îl privește pe Ianis (27 de ani), după cum Sport.ro a arătat aici. Dar nu doar băiatul selecționerului a avut de câștigat de pe urma prezenței lui Hagi pe banca tricolorilor. De această mutare a profitat și Florinel Coman (28 de ani). Adică, un „copil“ al fostului internațional. Sport.ro a explicat, înainte de Georgia – România, de ce convocarea fostului star al FCSB-ului a fost o decizie bizară. Apoi, modul în care Coman a jucat – a fost schimbat după prima repriză cu Louis Munteanu, autorul golului de 1-1 – a confirmat că, într-adevăr, Florinel n-avea ce căuta în lot!

Florinel Coman, o mare dezamăgire la Al-Gharafa din Qatar

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Gigi Becali, oripilat de decăderea lui Florinel Coman

Amicalul Georgia – România (1-1) a explicat, practic, de ce fostul golgheter al FCSB-ului a devenit un fotbalist „de umplutură“, în Qatar, la Al-Gharafa. În niciun caz pentru că arabii ar fi avut ceva cu el, ci pentru că prestațiile sale au fost slabe sub comanda portughezului Pedro Martins. Cel care nu l-a folosit deloc pe Coman, în meciurile din luna mai, câștigând Amir Cup 2026 fără aportul lui Florinel.

Decăderea fotbalistului de 28 de ani l-a șocat și pe Gigi Becali. Acesta lua în calcul readucerea lui Coman, la FCSB, în cazul în care acesta ar fi rămas liber de contract. În cadrul intervenției sale, la Fanatik, Becali l-a făcut praf pe fostul său star.

M-am uitat puțin, dar dacă nu mi-a plăcut ce am văzut, nu m-am mai uitat. Am vorbit cu MM (n.r. – Mihai Stoica) și mi-a zis că s-a terminat 1-1. Dacă era meci oficial mă uitam. Cu Georgia, ce să fac? Să pierd timpul pentru un meci amical? Florinel Coman? Mort, mort, mort. Eu o să vorbesc cu el. Vorbisem cu el. <<Florinel, tată, nu se poate așa fotbal>>. Ăla e fotbal? Te încurci singur în minge? El avea forță, putere. El avea viteză! Nu o mai are. Nu mai are nici forță. Ce se întâmplă, nu știu? D-aia m-am uitat mai mult pentru el. Dar nu mi-a plăcut. În fine, a și jucat vârf“, a spus Becali.

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