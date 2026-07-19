Didier Deschamps a numit vinovatul pentru dezastrul din prima repriză împotriva Angliei: „Înfrângerea doare”

Anglia a învins, sâmbătă, la Miami, Franța, scor 6-4 (4-0), şi a obținut locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Duelul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari puteri europene și mondiale.

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„Este o înfrângere, dar eram conduși cu 4-0. Am avut o primă repriză dezastruoasă. Am reacționat bine, făcând ceea ce știm să facem. Am avut două ocazii să egalăm la 4-4, după ce am presat puțin mai mult în atac. Asta știm să facem, dar nu am făcut-o.

Este vina mea, pentru că probabil nu am făcut ceea ce era necesar în prima repriză. Rămâne totuși o senzație plăcută, chiar dacă înfrângerea doare. Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul trei. Am pornit cu ambiții mari. Am reușit să facem destule lucruri pozitive.

Deschamps: „Nu e totul rău”

Am ratat meciul împotriva Spaniei. Ei au reușit să joace bine împotriva noastră. Nu e totul rău. Avem o echipă care practică un fotbal de calitate. Am avut resursele necesare pentru a obține rezultate. La nivel personal, a fost o aventură extraordinară. Opt săptămâni, a fost minunat.

Dezamăgirea este prezentă pe plan sportiv. Am avut ocazia să oferim emoții pentru zeci de milioane de francezi. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos. Nu există nimic mai frumos decât să porți tricoul echipei naționale a Franței”, a declarat Didier Deschamps, potrivit RMC Sport.

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În prima repriză, naţionala Franţei, cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost făcută KO de elevii lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a punctat în minutul 45+1.

Situaţia s-a schimbat incredibil după pauză, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe cu o dublă şi Barcola. Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale (fiind golgheterul ediției curente și cel mai bun marcator din toate timpurile!).

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a schimbat în bine. În minutul 87, naționala „Celor Trei Lei” a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka.

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a înscris în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+8. După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Echipele utilizate:

Franţa: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1'), Konaté (Upamecano - 46'), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46') - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46'), Doué (Barcola - 46') - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps

Maignan - Gusto (Kounde - 90+1'), Konaté (Upamecano - 46'), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46') - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46'), Doué (Barcola - 46') - Mbappé. Didier Deschamps Anglia: Henderson - Quansah (James - 83'), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3'), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79') - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46') - Toney (Anderson - 79'). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei.