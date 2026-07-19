Didier Deschamps a numit vinovatul pentru dezastrul din prima repriză împotriva Angliei: „Înfrângerea doare”

Didier Deschamps a numit vinovatul pentru dezastrul din prima repriză împotriva Angliei: „Înfrângerea doare” CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Discursul lui Didier Deschamps după partida Franța - Anglia 4-6, finala mică a CM 2026.

TAGS:
Didier DeschampsCampionatul MondialCupa MondialaCM 2026FrantaAnglia
Din articol

Anglia a învins, sâmbătă, la Miami, Franța, scor 6-4 (4-0), şi a obținut locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Duelul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari puteri europene și mondiale.

Reacția lui Didier Deschamps după ce Franța a pierdut bronzul mondial

După meci, selecționerul francez Didier Deschamps (57 de ani) și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că reprezentativa „Cocoșului galic”, favorită la începutul turneului, a pierdut și bronzul mondial.  

Didier Deschamps în Franța - Anglia 4-6

  • Gettyimages 2286141042
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Este o înfrângere, dar eram conduși cu 4-0. Am avut o primă repriză dezastruoasă. Am reacționat bine, făcând ceea ce știm să facem. Am avut două ocazii să egalăm la 4-4, după ce am presat puțin mai mult în atac. Asta știm să facem, dar nu am făcut-o.

Este vina mea, pentru că probabil nu am făcut ceea ce era necesar în prima repriză. Rămâne totuși o senzație plăcută, chiar dacă înfrângerea doare. Ar fi fost mai bine să terminăm pe locul trei. Am pornit cu ambiții mari. Am reușit să facem destule lucruri pozitive.

Deschamps: „Nu e totul rău”

Am ratat meciul împotriva Spaniei. Ei au reușit să joace bine împotriva noastră. Nu e totul rău. Avem o echipă care practică un fotbal de calitate. Am avut resursele necesare pentru a obține rezultate. La nivel personal, a fost o aventură extraordinară. Opt săptămâni, a fost minunat.

Dezamăgirea este prezentă pe plan sportiv. Am avut ocazia să oferim emoții pentru zeci de milioane de francezi. Este Cupa Mondială, nu există nimic mai frumos. Nu există nimic mai frumos decât să porți tricoul echipei naționale a Franței”, a declarat Didier Deschamps, potrivit RMC Sport

Franța - Anglia 4-6, finala mică în care s-a scris istorie

În prima repriză, naţionala Franţei, cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost făcută KO de elevii lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a punctat în minutul 45+1.

Situaţia s-a schimbat incredibil după pauză, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe cu o dublă şi Barcola. Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale (fiind golgheterul ediției curente și cel mai bun marcator din toate timpurile!).

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a schimbat în bine. În minutul 87, naționala „Celor Trei Lei” a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka. 

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a înscris în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+8. După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Echipele utilizate: 

  • Franţa: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1'), Konaté (Upamecano - 46'), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46') - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46'), Doué (Barcola - 46') - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps
  • Anglia: Henderson - Quansah (James - 83'), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3'), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79') - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46') - Toney (Anderson - 79'). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
Peste 170.000 de oameni s-au distrat pe litoral în acest weekend. Turist: ”O masă ne-a dus la 114 lei două persoane”
ARTICOLE PE SUBIECT
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
Francezii nu au mai suportat umilința și au reacționat la pauză: „Dezordine totală!”
Francezii nu au mai suportat umilința și au reacționat la pauză: „Dezordine totală!”
ULTIMELE STIRI
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hattrick” sau „dublă” în fața Spaniei
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hattrick” sau „dublă” în fața Spaniei
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
Francezii nu au mai suportat umilința și au reacționat la pauză: „Dezordine totală!”
Francezii nu au mai suportat umilința și au reacționat la pauză: „Dezordine totală!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hattrick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hattrick” sau „dublă” în fața Spaniei

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

Costel Gâlcă semnează și revine pe bancă

Rămas liber de contract, Baba Alhassan și-a anunțat decizia

Rămas liber de contract, Baba Alhassan și-a anunțat decizia

A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”

A văzut ce se întâmplă cu FCSB în startul sezonului și a reacționat: ”Mi se rupe sufletul!”



Recomandarile redactiei
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Kylian Mbappe a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale! L-a depășit pe Messi și în clasamentul ediției curente. Update
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
Franța - Anglia 4-6, în finala mică a CM 2026. Jude Bellingham a închis cu stil un meci istoric
"Mai rar așa ceva!" A rămas mască după măcelul din Craiova - UTA: "Acolo bat, la grupe de Champions"
"Mai rar așa ceva!" A rămas mască după măcelul din Craiova - UTA: "Acolo bat, la grupe de Champions"
FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament
FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament
Alte subiecte de interes
Francezii i-au decis soarta selecționerului Didier Deschamps
Francezii i-au decis soarta selecționerului Didier Deschamps
Plecați acasă și uitați-vă la altceva! Spania a trimis aroganta Franța unde-i e locul
Plecați acasă și uitați-vă la altceva! Spania a trimis aroganta Franța unde-i e locul
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
”Mulți jucători nu aveau ce să caute la Mondialul din ’94”. Florin Răducioiu a numit 3 fotbaliști pe care îi voia în SUA
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
România a bătut Japonia la Campionatul Mondial, Divizia I. Cu ce scor s-a terminat meciul de la Bolzano
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!