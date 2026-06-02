„Copilul“ lui Hagi: revine la națională după 561 de zile, deși n-a jucat fotbal de o lună!

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Noul selecționer și-a propus să „resusciteze“ cariera internațională a unui fotbalist ieșit din circuitul primei reprezentative.

Gheorghe HagiGica HagiFlorinel ComanAl-Gharafaromanii din zona araba
Georgia – România, diseară (ora 20:00), va marca revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, la 25 de ani după ce tricolorii au ratat calificarea la CM 2002 cu același selecționer.

Încă de când FRF a bătut palma cu Hagi, s-a discutat pe marginea unui subiect delicat și anume reproșurile pe care le va primi noul selecționer din cauza convocării fiului său, Ianis (27 de ani). Acum însă, vedem că nu doar mijlocașul de la Alanyaspor poate să aibă parte de un tratament preferențial. Pentru că o decizie luată de Hagi, înaintea amicalului cu Georgia, demonstrează, în mod clar, că el are și alți jucători pentru care are o slăbiciune aparte.

Florinel Coman, rechemat și păstrat în lot, deși n-a jucat nicăieri de pe 27 aprilie!

Cazul care confirmă, încă o dată, că orice selecționer, inclusiv Gheorghe Hagi, poate lua niște decizii bizare, de neînțeles pentru omul de rând, îl are în prim plan pe Florinel Coman (28 de ani).

Acesta a ieșit din circuitul naționalei după partida cu Cipru, ultima din Nations League. Atunci, pe 18 noiembrie 2024, România s-a impus, la București, cu 4-1. Coman a fost introdus pe teren de regretatul Mircea Lucescu, în minutul 67. Bilanțul lui Florinel? O pasă de gol și un gol.

Florinel Coman, un jucător „de umplutură“, la Al-Gharafa

Apoi însă, „filmul“ s-a „rupt“ pentru Coman. Pentru că, atât la Al-Gharafa (Qatar), cât și la Cagliari (Italia), unde a fost împrumutat între februarie – mai 2025, românul s-a „lipit“ de banca de rezerve. Iar prăbușirea fotbalistică a lui Coman a continuat, în ritm accelerat, în sezonul 2025-2026.

Coman revine acum la națională, după o absență de 561 de zile, în condițiile în care n-a mai jucat un meci oficial de pe 27 aprilie. Atunci, a fost pe teren 3 minute (!) în Al-Gharafa – Al-Shahaniya (1-1). Mai departe, Florinel n-a fost folosit deloc, în cele trei meciuri pe care Al-Gharafa le-a disputat în luna mai!

Acest bilanț dezolant n-a contat însă pentru Hagi. Explicația ține de faptul că Florinel e un „copil“ al actualului selecționer, cei doi având o colaborare excelentă în perioada Viitorul / Farul. Tocmai de aceea, Hagi încearcă acum să relanseze cariera internațională a lui Coman într-un moment în care acesta e în căutarea unei alte echipe, în condițiile în care nu mai are loc, la Al-Gharafa.

