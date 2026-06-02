„Copilul“ lui Hagi: revine la națională după 561 de zile, deși n-a jucat fotbal de o lună!

Georgia – România, diseară (ora 20:00), va marca revenirea lui Gheorghe Hagi (61 de ani) pe banca naționalei, la 25 de ani după ce tricolorii au ratat calificarea la CM 2002 cu același selecționer.

Încă de când FRF a bătut palma cu Hagi, s-a discutat pe marginea unui subiect delicat și anume reproșurile pe care le va primi noul selecționer din cauza convocării fiului său, Ianis (27 de ani). Acum însă, vedem că nu doar mijlocașul de la Alanyaspor poate să aibă parte de un tratament preferențial. Pentru că o decizie luată de Hagi, înaintea amicalului cu Georgia, demonstrează, în mod clar, că el are și alți jucători pentru care are o slăbiciune aparte.

Florinel Coman, rechemat și păstrat în lot, deși n-a jucat nicăieri de pe 27 aprilie!

Cazul care confirmă, încă o dată, că orice selecționer, inclusiv Gheorghe Hagi, poate lua niște decizii bizare, de neînțeles pentru omul de rând, îl are în prim plan pe Florinel Coman (28 de ani).

Acesta a ieșit din circuitul naționalei după partida cu Cipru, ultima din Nations League. Atunci, pe 18 noiembrie 2024, România s-a impus, la București, cu 4-1. Coman a fost introdus pe teren de regretatul Mircea Lucescu, în minutul 67. Bilanțul lui Florinel? O pasă de gol și un gol.