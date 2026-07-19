Chiar dacă nu au reușit să cucerească un titlu mondial pe care îl așteaptă „acasă” din 1966, elevii lui Thomas Tuchel au motive să fie mândri.
Imaginile bucuriei: englezii au sărbătorit bronzul mondial
Harry Kane, Jude Bellingham și celelalte staruri engleze s-au urcat pe scenă și au primit medaliile de bronz cuvenite pentru triumful contra Franței.
Fotbaliștii englezi au zâmbit în timp ce erau fotografiați, alinându-și astfel dezamăgirea după înfrângerea împotriva Spaniei (0-2) din semifinale.
Franța - Anglia 4-6, finala mică în care s-a scris istorie
Anglia a învins, sâmbătă, la Miami, Franța, scor 6-4 (4-0), şi a obținut locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Meciul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari puteri europene și mondiale.
În prima repriză, naţionala Franţei, cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost făcută KO de elevii lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a punctat în minutul 45+1.
Situaţia s-a schimbat incredibil după pauză, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe cu o dublă şi Barcola. Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale (ambele fiind recorduri!).
Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a schimbat în bine. În minutul 87, naționala „Celor Trei Lei” a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka.
Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a înscris în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+8. După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.
Echipele utilizate:
- Franţa: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1'), Konaté (Upamecano - 46'), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46') - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46'), Doué (Barcola - 46') - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps
- Anglia: Henderson - Quansah (James - 83'), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3'), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79') - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46') - Toney (Anderson - 79'). Selecţioner: Thomas Tuchel.
A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei.