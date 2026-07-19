GALERIE FOTO Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței

Imaginile bucuriei! Englezii au sărbătorit bronzul mondial după o victorie de povestit nepoților contra Franței CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Franța - Anglia 4-6, finala mică a CM 2026, va rămâne în istoria fotbalului atât pentru cele 10 goluri marcate, cât și pentru dramatismul duelului dintre cele două naționale rivale istorice. 

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AngliaFrantaCM 2026Cupa MondialaCampionatul Mondial
Din articol

Chiar dacă nu au reușit să cucerească un titlu mondial pe care îl așteaptă „acasă” din 1966, elevii lui Thomas Tuchel au motive să fie mândri. 

Imaginile bucuriei: englezii au sărbătorit bronzul mondial

Harry Kane, Jude Bellingham și celelalte staruri engleze s-au urcat pe scenă și au primit medaliile de bronz cuvenite pentru triumful contra Franței.

Fotbaliștii englezi au zâmbit în timp ce erau fotografiați, alinându-și astfel dezamăgirea după înfrângerea împotriva Spaniei (0-2) din semifinale.  

Imaginile bucuriei: englezii au sărbătorit bronzul mondial

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Franța - Anglia 4-6, finala mică în care s-a scris istorie

Anglia a învins, sâmbătă, la Miami, Franța, scor 6-4 (4-0), şi a obținut locul 3 la Cupa Mondială de fotbal. Meciul a fost unul spectaculos, demn de cele două mari puteri europene și mondiale.

În prima repriză, naţionala Franţei, cu schimbări faţă de meciurile precedente, a fost făcută KO de elevii lui Tuchel, care i-a lăsat pe bancă pe Bellingham şi Kane. Declan Rice a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar apoi Konsa a mărit avantajul în minutul 18. În minutul 37, Rashford şi Saka s-au distrat cu apărarea franceză şi ultimul a marcat pentru 3-0. Tot Saka a dus scorul la 4-0, după ce a punctat în minutul 45+1.

Situaţia s-a schimbat incredibil după pauză, iar Franţa a reuşit să marcheze de trei ori, prin Mbappe cu o dublă şi Barcola. Mbappe a ajuns la 10 goluri la actuala ediţie a CM şi la 22 în istoria participărilor sale (ambele fiind recorduri!).

Tuchel l-a introdus în teren pe Bellingham, iar jocul englezilor s-a schimbat în bine. În minutul 87, naționala „Celor Trei Lei” a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, transformată de Saka. 

Dembele a readus speranţele francezilor pentru două minute, după ce a înscris în minutul 90+6, dar Bellingham a stabilit scorul final, în minutul 90+8. După un meci spectaculos, Anglia s-a impus, scor 6-4, şi a obţinut medaliile de bronz.

Echipele utilizate: 

  • Franţa: Maignan - Gusto (Kounde - 90+1'), Konaté (Upamecano - 46'), Lacroix, Theo Hernández (Digne - 46') - Zaïre-Emery, Rabiot - Olise, Cherki (Dembele - 46'), Doué (Barcola - 46') - Mbappé. Selecţioner: Didier Deschamps
  • Anglia: Henderson - Quansah (James - 83'), Konsa, Guehi (Chalobah - 90+3'), Spence - Rice, Eze (Bellingham - 79') - Saka, Rogers, Rashford (Watkins - 46') - Toney (Anderson - 79'). Selecţioner: Thomas Tuchel.

A fost ultimul meci al selecţionerului Didier Deschamps la naţionala Franţei. 

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