Calvarul fotbalistic al lui Florinel Coman (28 de ani), la Al-Gharafa, a avut un sfârșit cu sentimente amestecate.

Sâmbătă, echipa românului, Al-Gharafa, a cucerit Amir Cup 2026, după o finală în care a zdrobit noua campioană din Qatar Stars League, Al-Sadd, scor 4-1. De precizat că pe banca învinșilor a stat italianul Roberto Mancini (61 de ani), fost selecționer al Italiei.

În ceea ce îl privește pe Coman, acest triumf i-a adus, totuși, un trofeu după două sezoane dezolante cu Al-Gharafa. Pe fondul marginalizării sale aici, Florinel a pierdut și echipa națională. Ce-i drept, nici câștigarea Amir Cup 2026 nu i-a adus vreun zâmbit pe fața lui Coman, după cum Sport.ro a arătat aici. De fapt, fostul star al FCSB-ului a lăsat impresia că e total indiferent la ce se petrece în jurul lui. Explicația? Coman a rămas pe bancă, în toate meciurile din luna mai, în sferturile, semifinalele și finala Amir Cup 2026!