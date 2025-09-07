Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut”

Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: &bdquo;Respectul te face să fii puţin reţinut&rdquo; Nationala
Basarab Panduru a vorbit despre prestația slabă a României în amicalul cu Canada.

România a pierdut, scor 0-3, partida cu amicală cu Canada de la București, iar prestația „tricolorilor” a fost sub așteptări.

Canada a deschis scorul în minutul 11 prin vedeta Jonathan David, care a marcat cu o lovitură de cap. Al doilea gol marcat de oaspeți a venit după o gafa a lui Horațiu Moldovan de care a profitat Ali Ahmed. 

Canadienii au închis tabela la 0-3, după reușita lui Niko Sigur, venite în urma unui atac ce a făcut „șah-mat” apărarea naționalei României.

Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut”

Basarab Panduru a vorbit despre jocul naționalei României din amicalul cu canadienii și s-a abținut să spună ceva despre selecționerul Mirecea Lucescu „din repspect”.

Analistul a subliniat însă că adversarii pe care i-a întâlnit România în ultimele meciuri sunt peste cei din Liga Națiunilor.

„Suntem puţin rigizi. Probabil că respectul ăsta te face să fii puţin reţinut, rigid. Lucrurile nu sunt ok. Cel puţin în acest meci cu Canada, foarte multe lucruri nu au fost ok.

Trebuia să înţelegem unde am fost şi în Liga Naţiunilor. Am fost la mama naibii şi am jucat cu cine am jucat. Dacă meciurile alea au fost etalon pentru noi, acum e normal să avem probleme, nu mai întâlnim echipe ca cele din Liga Naţiunilor, avem adversari mult mai puternici.

Mă gândesc că avem de învăţat multe din meciul cu Canada. Trebuie să învăţăm ceva şi jucătorii să arate altfel în meciul cu Cipru” , a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

România va juca cu Cipru, marți, pe 9 septembrie, de la ora 21:45, iar meciul se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

