Cele două echipe își dau întâlnire la Nicosia, pe ”GSP Stadium”. Pentru tricolori va fi al cincilea meci din Grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, în timp ce pentru ciprioți, va fi al patrulea.



FRF, mesaj pentru românii din Cipru înaintea meciului de marți seară din preliminariile CM 2026



Federația Română de Fotbal a anunțat faptul că jucătorii și staff-ul tehnic al primei reprezentative vor avea un culoar special de tranzit duminică seară, atunci când vor ateriza în Cipru, motiv pentru care nimeni nu-i va putea zări la aeroport.



Naționala se va caza duminică seară la hotelul Lordos Beach din Larnaca, acolo unde românii din Cipru vor avea ocazia să-i întâmpine pe tricolorii lui Mircea Lucescu.



”Mesaj pentru suporterii din Cipru! Știm cât de mult înseamnă Echipa Națională pentru voi, am văzut în octombrie, anul trecut, și apreciem susținerea voastră sinceră!



Vrem însă să vă informăm că, la sosirea în Larnaca, duminică seară, tricolorii vor avea un culoar special de tranzit, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă interacțiunea cu echipa pe aeroport.



Delegatia României va ajunge la hotelul Lordos Beach în jurul orei 20:00”, scrie Naționala României pe Facebook.