Au aparut si primele critici pentru Radoi! Un fost mare international l-a luat la tinta: "Nu merita sa antreneze Romania!"

Mirel Radoi este noul selectioner al Romaniei si are drept obiectiv imediat meciurile din play-off-ul Nations League.

Mirel Radoi isi incepe mandatul la nationala de seniori cu o presiune uriasa, dar si cu o serie de critici. Romania va juca impotriva Islandei in semifinalele play-off-ului Nations League. Daca nationala va trece de acest meci, urmeaza finala pentru EURO 2020 cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.

Florin Raducioiu, fost mare international, este de parere ca FRF a gresit prin numirea lui Radoi la prima reprezentativa. In opinia lui Raducioiu, Radoi nu este omul potrivit pentru a gestiona situatia din acest moment de la echipa nationala.

"Sunt un sustinator al meritocratiei. Dupa parerea mea este o alegere nu foarte buna a Federatiei. Este un antrenor care nu are experienta, care nu merita momentan sa antreneze echipa nationala, deci nu sunt deloc convins de aceasta alegere. Eu cred ca este o alegere total gresita. Sunt pentru meritocratie. Nu este o alegere buna. Acest mixt de jucatori tineri si jucatori experimentati trebuie sa fie gestionat de un antrenor pe masura. Nu cred ca Romania in momentul de fata are asemenea atuuri. La echipa nationala, atat antrenori cat si jucatori. Vorbim de o echipa care a obtinut un bun rezultat la Campionatul European de juniori, dar eu cred ca sunt jucatori care nu au demonstrat nimic la nivel de cluburi", a declarat Raducioiu pentru TelekomSport.