"Sunteti penibili!" Talpan a luat FOC dupa ce Radoi a fost numit selectioner! ATAC fara precedent la adresa FRF! Declaratii ULUTIOARE are juristului de la CSA Steaua

Florin Talpan a luat foc la adresa celor de la FRF.

Juristul celor de la CSA Steaua, Florin Talpan, s-a aratat deranjat de un comunicat emis de catre cei de la FRF in care se regaseste si o scurta descriere a lui Mirel Radoi, noul selectioner al nationalei. In acea descriere cei de la FRF spun ca Radoi a jucat pentru Steaua Bucuresti intre anii 2000-2009, fapt ce l-a iritat pe Talpan.

"Ca fotbalist, a evoluat in cea mai mare parte a carierei sale la Steaua Bucuresti, intre anii 2000-2009, Al Hilal Riyadh, intre 2009 si 2011, Al-Ain, intre anii 2011-2014", a fost o parte din descrierea facuta lui Mirel Radoi de catre cei de la FRF.

Talpan: "Radoi a jucat pentru Steaua Bucuresti intre 2000-2003!"



Florin Talpan a reactionat la acel comunicat si a tinut sa lamureasca lucrurile.

"Mirel Radoi a jucat pentru Steaua Bucuresti intre anii 2000-2003. Dupa 2003 nu a mai jucat la Steaua Bucuresti. A jucat pentru o alta echipa, care nu a fost Steaua, ci s-a dat drept Steaua si a folosit ilegal marca si numele Steaua, asa cum justitia a stabilit deja. E trist ca, in 2019, FRF nu stie acest lucru. Dar poate e de inteles, avand in vedere ca FRF a fost infiintata de-abia in 2002 si ca oamenii care conduc acolo nu prea stiu fotbal, cum au dovdeit prin ratarea calificarii la atatea Mondiale si Europene", a declarat Talpan pentru GSP.