BREAKING NEWS: "Radoi a fost PERMANENT prima optiune! Nu am mai vorbit cu NIMENI!" Anuntul oficial al lui Burleanu dupa confirmarea lui Mirel

Comitetul Executiv al FRF a validat azi propunerea ca Mirel Radoi sa devina selectioner.

Burleanu a spus ca Radoi a fost in permanenta prima optiune a Federatiei. Presedintele FRF spune ca niciun alt antrneor nu a fost contactat.

"Astazi am avut o opinie unanima a Comitetului Executiv pentru negocierea contractului lui Mirel Radoi. Trebuie sa avem o intalnire, il vom avea alaturi de noi si pe directorul tehnic Mihai Stoichita. Obiectivul lui Mirel Radoi este de a inspira milioane de copii sa joace fotbal in toata tara si de a oferi o speranta antrenorilor tineri de a continua sa spere ca vor ajunge la cel mai intalt nivel.

Sunt si doua perspective: calificarea la Euro 2020 si prezenta la Jocurile Olimpice din 2020. Nu este un mandat pe termen scurt, e un mandat care propune un proces de constructie, pe cel putin doi ani de zile, cu cateva obiective intermediare, desigur. Radoi este varianta numarul 1 pentru FRF. Ne bucuram ca nu a fost nevoie de alti antrenori pe prima pozitie. Membrii Comitetului Executiv au avut o parere unanima.

Vom fi la Jocurile Olimpice, ceea ce ii va oferi lui Mirel un avantaj suplimentar, ii va reintalni pe jucatorii pe care i-a pregatit in 2019. Eu nu fac parte din Comisia Tehnica, dar Mirel a fost varianta numarul 1 pentru noi, ceea ce nu s-a intamplat acum doi ani de zile, cum va amintiti. Infirm ca am discutat cu alti antrenori, am avut un principiu inca din 2014: nu vorbim cu antrenori cat timp avem antrenor sub contract. Nu facem licitatie pentru nationala. Vom lua variantele in ordinea lor, apoi vom ajunge la negocieri si semnari de contracte. Sunt convins ca Mirel Radoi ne poate califica la Euro 2020", a spus Burleanu.