FRF, all in pe Mirel: Radoi, misiune NATIONALA! Cat sta pe banca Romaniei

Razvan Burleanu a sustinut o conferinta de presa, cu privire la numirea lui Mirel Radoi ca selectioner al echipei nationale.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a dezvaluit in conferinta de presa ca Mirel Radoi a reprezentat varianta numarul 1 pentru postul de selectioner si a oferit detalii despre contractul pe care il va primi acesta:

"Mirel Radoi are experienta de a ne calfica si a si demonstrat-o in meciuri decisive. Primul sau meci a fost cel din Portugalia si am reusit sa castigam cu 2-1, chiar dupa ce am condus cu 2-0. Aceeasi abordare am reusit sa o avem in fiecare finala pe care am avut-o la EURO U21 in aceasta vara. Mirel a reusit sa demonstreze toate aceste lucruri, in primul rand ca selectioner, ceea ce pentru noi este foarte important, pentru ca se face aceasta distinctie dintre un antrenor de club si un selectioner.

Vedem la nivel de prima reprezentativa foarte multi jucatori pe care Mirel i-a pregatit si ii cunoaste foarte bine. Credem ca Mirel Radoi reprezinta cea mai buna varianta pentru a trece atat de meciul cu Islanda cat si de al doilea meci pentru a ne califica la EURO.

Mirel Radoi a reprezentat varianta numarul 1 pentru noi, pentru toate aceste considerente pe care vi le-am reprezentat.

Consider ca Mirel Radoi este cel mai indreptatit sa conduca echipa nationala si cel mai indreptatit sa o califice la Campionatul European! Daca Mirel Radoi ar fi refuzat aceasta propunere, cu siguranta mergeam mai departe.

Nu ne dorim un antrenor doar pentru aceste meciuri de baraj, ne dorim ca antrenorul pe care il avem la aceste meciuri sa il regasim si la meciurile de la Jocurile Olimpice pe banca echipei nationale.

Va fi un contract pe cel putin 2 ani de zile cu obiective intermediare", a spus Razvan Burleanu.