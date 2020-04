Sumudica e BLOCAT in Romania si se va intoarce cu greu in Turcia! "Nu cred ca vom mai juca. Am auzit tot felul de idiotenii, sa jucam cu masca, sa ne antrenam cate 3..."

Antrenorul celor de la Gaziantep a venit in Romania la inceputul pandemiei de coronavirus.

Marius Sumudica este blocat deocamdata in Romania, pentru ca zborurile sunt momentan suspendate si asteapta aprobari pentru a se putea intoarce in Turcia. Tehnicianul roman crede ca e foarte greu sa se mai reia campionatul, chiar daca sefii turci au un plan bine pus la punct si spune ca toate competitiile ar trebui oprite, pentru ca sanatatea primeaza.

"Eu astept aprobarile pentru a ma intoarce in Turcia. Sunt in discutii cu o companie de aici sa plecam: eu, staff-ul meu si Alexandru Maxim. Depindem de foarte multe lucruri, de Autoritatea Aeronautica din Romania, trebuie sa completam formulare din Turcia, nu e usor. Avand in vedere odronanta data, zborurile sunt interzise intre cele doua tari.

Eu facusem programul pentru data de 12 mai sa incepem antrenamentele, sa am o luna de pregatire. Pe 12 iunie urma sa incepem campionatul. Au avut o intalnire in Turcia, presedintii tuturor echipelor cu ministrul Sportului, al Saanatatii si de Interne si au zis ca e ok aceasta data. Cazurile sunt in scadere, dar ramane de vazut", a spus Sumudica, la PRO X.

De asemenea, "Sumi" nu vede cum pregatirea ar putea sa se desfasoare in grupuri de cate 3 si respinge total aceasta varianta.

"Am vazut antrenamente in grupuri de cate 3. Asta e o comicarie... Nu suntem la volei pe plaja. Eu cred ca e destul de greu peste tot si citeam azi in presa din strainatete ca presedintele Frantei a facut un apel ca toate tarile sa ia exemplul campionatului de acolo. Italia tinde la fel.

Cred ca se vor opri campionatele. Numai la fotbal nu-ti sta capul. E greu sa-mi motivez jucatorii. Nu exista conditii, daca in fiecare tara exista cel putin un caz, n-ai nicio garantie ca nu poti sa te imbolnavesti. Am auzit tot felul de idiotenii, sa joci cu masca... Intri in contact, nu ai cum. Daca un singur jucator se infecteaza, competitia se intrerupe", a incheiat Sumudica.