Rublev era condus de Alexander Bublik cu 6-5 în setul al treilea când a insultat un arbitru de linie după ce acesta a făcut un anunţ cu care el nu a fost de acord.

Rublev s-a apropiat de arbitrul de linie şi i-a strigat, în engleză şi aproape de faţă: "Cum poţi face o asemenea greşeală? Cum poţi să faci o asemenea greşeală?". Dar o propoziţie în limba rusă a fost cea care a dus la descalificarea sa.

Un alt arbitru de linie din preajma terenului era vorbitor de rusă şi a venit să raporteze supervizorului expresia injurioasă folosită de Rublev. După o lungă discuţie, s-a decis descalificarea jucătorului, transmite News.ro.

Acest comportament nepotrivit are consecinţe serioase pentru rus, care va pierde punctele şi premiul în bani acumulate în această săptămână. Alexander Bublik a ajuns în finală şi îl va înfrunta pe câştigătorul meciului Daniil Medvedev - Ugo Humbert.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY