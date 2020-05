Dezvaluirile care DINAMITEAZA tot: "Ei l-au ajutat pe Gigi Becali sa fure Steaua!" Un fugar din Romania povesteste cum a intrat omul de afaceri in posesia clubului 

Un fost deputat PSD, fugit din tara dupa ce a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare, povesteste cum a reusit Gigi Becali sa preia Steaua.

Cristian Rizea a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiior, pe data de 18 martie 2019. Fostul deputat a fugit din Romania si nu a putut fi gasit pana in prezent.

Cu toate astea, a publicat un volum numit "Spovedania lui Rizea" in care dezvaluie numeroase fraude generate de politicienii romani. Gazeta Sporturilor a publicat fragmente din cartea scrisa de Cristian Rizea, in care povesteste cum a ajuns Gigi Becali sa detina Steaua.

Printre fraudele descrise, Rizea a povestit despre preluarea clubului Steaua, acuzandu-l pe Viorel Paunescu ca s-a folosit de influentele sale politice pentru a obtine clubul, pe care ulterior i l-a oferit lui Gigi Becali.

"Inceputul meu ca angajat al administratiei centrale: imediat dupa instalarea Guvernului Adrian Nastase, in decembrie 2000, am fost numit sef de cabinet al ministrului tineretului si sportului, Georgiu Gingaras. Chiar in acea perioada, Viorel Paunescu si Gigi Becali puneau la cale preluarea in mod fraudulos a echipei de fotbal Steaua Bucuresti.

Stiu si imi dau seama ca foarte multi se vor inflama, imi pare rau de Gigi Becali, dar el stie ca ceea ce spun este perfect adevarat. In jurul datei de 21-22 mai 2002, cand tocmai revenisem din SUA, Alexandru Athanasiu (n.r fost senator si ministru PSD) m-a chiemat la el sa imi spuna ceva foarte important.

Peste doua zile urma sa aiba loc Adunarea Generala a Asociatiei de Fotbal Steaua Bucuresti in fruntea careia fusese ales Viorel Paunescu in data de 9 mai, intr-un mod care generase numeroase divergente", a povestit Rizea in carte.

Ulterior, acesta ofera detalii despre cum au primit functiile de vicepresedinti Viorel Hrebenciuc si Alexandru Athanasiu.

"Din cauza contestatarilor, Paunescu s-a gandit sa organizeze rapid, in doua saptamani, mai percis in 24 mai, o noua Adunare Generala pentru a nu ma putea fi contestat, oferind diverse functii in conducere celor care puteau sa ii confere si sa-i garanteze legitimitatea in fruntea Asociatiei.

Presedintele Consiliului National al PSD si vicepresedinte al Senatului Romaniei in acel moment, mi s-a confesat la acea intalnire, spunandu-mi ca il rugase Viorel Hrebenciuc sa vorbeasca cu Gingaras pentru a participa si pentru a-l sustine pe Paunescu in functia de presedinte.

A doua zi i-am trasmis ministrului Gingaras ce avea de facut, sa fie prezent si de acord, in calitate de ministru, cu propunerea care urma sa fie facuta la Adunarea Generala. Gingaras a inteles, stia foarte bine ca mesajele de la mine erau trimise de la alt nivel, s-a conformat fara a pune multe intrebari, mai ales ca fusese propus in functia de ministru chiar de Athanasiu!

In 24 mai primul pas pentru preluarea frauduloasa a echipei de fotbal Steaua a fost facut, Paunescu pregatind astfel 'terenul' pentru Becali! Dovada in acest sens sunt functiile de vicepresedinti primite de Hrebenciuc si Athanasiu", a dezvaluit fostul deputat.

"Becali nu mai avea rabdare! Voia sa devina patronul echipei"

Cristian Rizea a dezvaluit motivele pentru care Paunescu s-a grabit sa faca o noua Adunare Generala.

"Pentru ca Becali, pe care Paunescu il convinsese sa sponsorizeze echipa de fotbal incepand cu 2001, nu mai avea rabdare sa astepte promisiunile lui si voia sa aiba garantia ca isi va intra rapid in drepturile de a deveni patronul echipei. Nu stia nimeni cu exactitate cat bani din cei dati de Becali lui Paunescu au ajuns la echipa. A reusit in cele din urma sa il impace pe Becali si sa-l mai tapeze de niste 'maruntis' pe laitfundiar, caruia i-a pus pe tava in anul 2003 echipa de fotbal mult ravinta de el", a povestit Rizea in carte.