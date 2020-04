Un stadion din Romania a devenit spital de campanie! Pe el a jucat o echipa de 6 ori campioana a tarii

Acesta a fost amenajat de MApN si are 176 de paturi destinate bolnavilor de coronavirus.

Pe Stadionul CFR din Timisoara s-a finalizat montarea sistemului modular medical de izolare si tratament (SMMIT), care functioneaza ca sectie de Boli Infectioase a Spitalului Clinic Militar de Urgenta „Dr.Victor Popescu”. Acesta este destinat cazurilor usoare si medii de Covid-19, adica celor care au contractat virusul, dar sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare. In urma lucrarilor, s-au instalat corturile in zona de izolare si carantina, cu o capacitate de 120 de locuri, zona medicala principala cu de 52 de paturi si 4 paturi pentru terapie intensiva.

Sistemului modular medical a fost racordat la utilitati (apa, canalizare, curent electric, telefonie fixa, cablu TV, internet), iar in aceasta saptamana au fost instalate paturile, televizoare si frigidere, iar caile de rulare pentru personal si ambulanta au fost asfaltate si au fost livrate containerele de birouri, farmacie si pentru personalul administrativ. „Zona principala medicala a sistemului modular urmeaza a fi operationalizata din punct de vedere medical prin aducerea aparaturii necesare pentru investigarea si tratarea pacientilor, stabilirea circuitelor functionale in vederea intocmirii documentatiei necesare pentru avizarea/acreditarea SMMIT”, au declarat reprezentantii MApN.

Arena timisoareana este una dintre cele mai vechi din Romania, ea fiind construita in 1913. De-a lungul ultimului secol, a fost gazda pentru cluburile de fotbal Banatul Timisoara (semifinala Cupa Romaniei), Chinezul Timisoara (campioana a Romaniei de 6 ori, intre in sezoanele 1922 si 1927), Clubul Atletic Timisoara (finalista de Cupa Romaniei in 1936) si CFR Timisoara (finalista de Cupa Romaniei in 1948 si vicecampiona in prima liga in acelasi an), dar si pentru echipele de juniori din oras si din ligile inferioare, gazduind, de asemenea, partide de rugby si oina.

In urma cu 5 ani, primarul Nicolae Robu a vrut sa amenajeze aici o arena moderna de 5.000 de locuri, dar a renuntat si a mutat proiectul in zona Caii Buziasului, pentru ca primaria detine terenul si CFR este proprietara pe constructii. Stadionul din Banat nu este singura locatie sportiva transformata acum de autoritati in spital de campanie, in aceeasi situatia gasindu-se Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, Sala Polivalenta din Craiova, Sala Sporturilor din Brasov, Sala de sport a Liceului "G. Moroianu" din Sacele si Stadionul „Portul” din Constanta.