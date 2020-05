El e JUNINHO DE ROMANIA! :) A marcat 12 goluri din lovitura libera numai in acest sezon! Cum RUPE PLASELE vedeta fotbalului mic din Romania

Adversarii se feresc de faulturi pentru ca stiu ca executiile lui din faze fixe schimba de cele mai multe ori talebela!

Alex Negrea (19 ani) de la Juniorul Suceava e un nume de tinut minte. Pustiul a marcat in acest sezon nu mai putin de 12 goluri din lovituri libere. Negrea a fost folosit la echipa de juniori a clubului din Suceava, dar si in Liga a 4-a, unde a dat peste fotbalisti cu experienta la nivelul primelor 3 divizii din Romania.

Negrea facea primii pasi in fotbal pe vremea cand expertul loviturilor libere, Brazilianul Juninho, marca goluri fabuloase pentru Lyon in Champions League si Ligue 1. Idolul sau e belgianul De Bruyne (Manchester City).

Folosit si la mijloc, si in atac, Negrea a strans 28 de goluri si 16 pase decisive in jumatatea de sezon in care a apucat sa joace pentru Juniorul. Din cauza numarului urias de infectari din judetul Suceava, AJF a luat decizia de a anula sezonul in curs, astfel ca fotbalul va reveni in zona abia la toamna.