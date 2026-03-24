Adversarul României a scris istorie în Italia. Performanța realizată de steaua otomanilor

Fotbalistul naționalei Turciei, Kenan Yildiz, a fost inclus în echipa ideală a etapei din campionatul Italiei, după prestația din meciul cu Sassuolo. Jucătorul în vârstă de 20 de ani a ajuns la 10 goluri marcate în campionat, devenind primul fotbalist străin care atinge un număr de două cifre la capitolul goluri într-un sezon de Serie A înainte de a împlini 21 de ani. În actuala stagiune, Yildiz a strâns 40 de apariții în toate competițiile pentru formația din Torino, reușind 11 goluri și 10 pase decisive.
Atacantul are deja 26 de selecții și 5 goluri pentru adversarii de joi. Pe teren, el acționează de obicei pe partea stângă a atacului, urmând să aibă un duel direct cu fundașul dreapta Andrei Rațiu.
Câștigătoarea duelului de la Istanbul va juca finala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026 în deplasare, marți, 31 martie, împotriva Slovaciei sau statului Kosovo.
Lotul convocat de Mircea Lucescu
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).