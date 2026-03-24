Adversarul României a scris istorie în Italia. Performanța realizată de steaua otomanilor

Fotbalistul naționalei Turciei, Kenan Yildiz, a fost inclus în echipa ideală a etapei din campionatul Italiei, după prestația din meciul cu Sassuolo. Jucătorul în vârstă de 20 de ani a ajuns la 10 goluri marcate în campionat, devenind primul fotbalist străin care atinge un număr de două cifre la capitolul goluri într-un sezon de Serie A înainte de a împlini 21 de ani. În actuala stagiune, Yildiz a strâns 40 de apariții în toate competițiile pentru formația din Torino, reușind 11 goluri și 10 pase decisive.

Atacantul are deja 26 de selecții și 5 goluri pentru adversarii de joi. Pe teren, el acționează de obicei pe partea stângă a atacului, urmând să aibă un duel direct cu fundașul dreapta Andrei Rațiu.

Câștigătoarea duelului de la Istanbul va juca finala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026 în deplasare, marți, 31 martie, împotriva Slovaciei sau statului Kosovo.