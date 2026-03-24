În meciul pierdut de Celta Vigo cu Deportivo Alaves, scor 3-4, Ionuț Radu a ieșit accidentat, după ce a acuzat probleme musculare și pe durata partidei.

Ionuț Radu a ratat antrenamentul echipei naționale

Imediat după meci, Celta Vigo a anunțat că portarul a suferit o accidentare la gambă, însă, ulterior, Radu a transmis că se simte mai bine și că își dorește în continuare să apere la barajul cu Turcia.

Chiar dacă Mircea Lucescu l-a chemat în locul său pe Laurențiu Popescu, Ionuț Radu a decis să se alăture lotului, astfel că România va avea la dispoziție patru portari: Ionuț Radu, Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.

Goalkeeper-ul celor de la Celta Vigo a ajuns în țară în jurul orei 17:50, din cauză că avionul în care a călătorit a avut o întârziere de aproximativ 50 de minute. Din acest motiv, Ionuț Radu nu s-a putut prezenta la antrenamentul echipei naționale de la ora 18:30.

Conform Fanatik, Mircea Lucescu a decis ca Ionuț Radu să se antreneze separat de la ora 20:00, prilej de care selecționerul va profita pentru a-l vedea la treabă pe goalkeeper, alături de Leontin Toader, antrenorul cu portarii al naționalei.

Echipa națională va pleca spre Istanbul miercuri dimineață, la ora 10:00.