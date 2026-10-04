VIDEO EXCLUSIV Dezbatere aprinsă în direct: ”Ianis Hagi se consideră liderul naționalei!” / ”Lider pot să fiu și eu!”

Dezbatere aprinsă în direct: ”Ianis Hagi se consideră liderul naționalei!” / ”Lider pot să fiu și eu!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa națională trece printr-o perioadă dezastruoasă în debutul mandatului lui Gică Hagi.

TAGS:
Ianis HagiliderEchipa NationalaGica HagiRomania
Din articol

România a pierdut primele trei jocuri din campania de Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6). În ultima partidă din octombrie, tricolorii vor da piept pe Arena Națională cu Suedia.

Ianis Hagi, liderul echipei naționale?

  • Ianis hagi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Umilința suferită de tricolori la Varșovia a dat naștere unor dezbateri interminabile legate de viitorul lui Gică Hagi ca selecționer al României, dar și de lipsa unui adevărat lider pe teren.

Subiectul liderului echipei naționale a fost discutată și la emisiunea VOYO SPORT LIVE de la VOYO SPORT 1.

Vi se pare că naționala are în acest moment un lider?”, a fost întrebarea lui Andru Nenciu adresată lui Marin Barbu.

Nu, nu are, tată, niciun lider. Ce lider să aibă? Care e jucătorul care, atunci când dă din mână sau spune ceva, ceilalți îl ascultă?”, a spus Marin Barbu, iar întrebarea adresată de fostul mare fotbalist și antrenor a născut o dezbatere în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Mihai Mironică și-a amintit cuvintele lui Ianis Hagi, prin care fiul lui Gică Hagi a dat de înțeles că își asumă rolul de lider al naționalei, însă jurnalistul a fost contrazis imediat de Robert Niță, care este de părere că mijlocașul a încercat doar să își protejeze ceilalți colegi.

Mihai Mironică: ”A spus Ianis Hagi, a formulat așa: <<De la mine și până la ultimul jucător...>>. Astea sunt cuvintele lui, deci el se identifică...

Robert Niță: ”El era cel intervievat, el vorbea, nu putea să spună <<Ăia>>. El vorbea: <<Începând cu mine care vă răspund dumneavoastră la întrebări până la ultimul...>>

Mihai Mironică: ”Nu formulezi așa <<de la mine până la ultimul>>, el are impresia asta...

Robert Niță: ”Cum trebuia să zică dacă el vorbea?

Mihai Mironică: ”<<Cu toții trebuie să facem ceva>>, așa, e atât de simplu

Robert Niță: ”Hai, mă, Mihai, purtăm discuția asta... Idolul copilăriei și tinereții tale, dacă nu e Hagi, e fiu-său, de ce a vorbit așa... A vorbit că era afectat și a spus

Mihai Mironică: ”A întrebat domnul Barbu cine este liderul și eu ți-am răspuns că Ianis Hagi...

Robert Niță: ”Acum îl vezi lider că a dat o declarație. Nu a venit să spună: <<Eu sunt liderul, o să îi strâng pe ăștia pe lângă mine și o să îi rupem în două pe toți. A zis: <<Începând cu mine, pentru că sunt în fața dumneavoastră, ca să nu îi jignesc pe colegi sau să îi bag pe ei în față, începând de la mine și până la ultimul jucător, trebuie să facem mai mult

Mihai Mironică: ”Îți dau o declarație prin care îți arăt că el se consideră un lider al acestei echipe. Ianis Hagi zice după meciul cu Polonia: <<Principala responsabilitate este a mea, pentru că eu am intrat primul pe teren>>. A vrut să spună că el este căpitanul. El se consideră liderul acestei naționale”.

În cele din urmă, Marin Barbu s-a implicat în dezbatere și a transmis că, din punctul său de vedere, liderul echipei naționale nu poate fi nici Ianis Hagi, nici Radu Drăgușin, având în vedere că niciunul dintre ei nu a excelat pe teren în niciunul dintre cele trei meciuri.

Păi, domnule, lider pot să fiu și eu (n.r. Mihai Mironică: Tatăl dumneavoastră putea să vă facă lider). Liderul trebuie să dea exemplu în teren, trebuie să fie spirt, trebuie să aibă evoluții excelente, pe când atât Drăgușin, cât și Ianis Hagi au dezamăgit în aceste jocuri. Pe Drăgușin, tu joci la Fiorentina, la faza la care ai fost eliminat, tu te uiți la meci? Păi uită-te, bă, la omul tău, că era în spatele tău. A jucat minge în spatele tău și l-ai pierdut. De acolo a pornit greșeala. Eu joc la Fiorentina, nu? Eu trebuie să știu să joc în campionatul italian, acolo, dacă nu te poziționezi tactic cum trebuie, nu prea joci. Că a fost o greșeală de arbitraj, că de acolo s-a rupt jocul, asta e altă problemă. Liderul din teren trebuie să aibă o formă bună, să îți dea un gol, să îți facă o fază, să îți facă un dribling, să îți facă ceva bun în teren. Eu n-am văzut niciun jucător care să aibă realizări notabile în teren”, a spus Marin Barbu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit”
Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit”
Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”
Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”
Bogdan Stelea surprinde: ”Dacă aș fi președintele FRF, ar exista posibilitatea despărțirii de Hagi!”
Bogdan Stelea surprinde: ”Dacă aș fi președintele FRF, ar exista posibilitatea despărțirii de Hagi!”
El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”
El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”
Edi Iordănescu nu a mai rezistat! Ce a spus după umilințele României cu Polonia și Bosnia
Edi Iordănescu nu a mai rezistat! Ce a spus după umilințele României cu Polonia și Bosnia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce lovitură: Zeljko Kopic, înapoi în Superliga!

Ce lovitură: Zeljko Kopic, înapoi în Superliga!

Acuzații de aranjament după Polonia - România: "Regie cu acordul selecționerului"

Acuzații de aranjament după Polonia - România: "Regie cu acordul selecționerului"

Reghecampf, plan spectaculos! Reacția jucătorului de la FCSB când a auzit ce vrea noul antrenor

Reghecampf, plan spectaculos! Reacția jucătorului de la FCSB când a auzit ce vrea noul antrenor

Bulgarii ne arată că se poate și mai rău: rezultatul șocant din Nations League a făcut naționala lor de râsul Europei

Bulgarii ne arată că se poate și mai rău: rezultatul șocant din Nations League a făcut naționala lor de râsul Europei

Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Scandal la FCSB: "Ei doi nu au ce să mai caute în club! Vor vedea la meciul cu Oțelul"

Fiasco sub ochii lui Messi! Argentina – Burkina Faso, un „măcel“ pe teren, precedat de un scandal monstru

Fiasco sub ochii lui Messi! Argentina – Burkina Faso, un „măcel“ pe teren, precedat de un scandal monstru



Recomandarile redactiei
Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit”
Florin Manea, verdict după eliminarea lui Radu Drăgușin: „A greșit”
Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”
Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”
El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”
El va fi titular incontestabil sub comanda lui Laurențiu Reghecampf: ”Mută bine FCSB!”
Denis Drăguș revine pe teren la FCSB! Anunțul lui MM Stoica
Denis Drăguș revine pe teren la FCSB! Anunțul lui MM Stoica
Bogdan Stelea surprinde: ”Dacă aș fi președintele FRF, ar exista posibilitatea despărțirii de Hagi!”
Bogdan Stelea surprinde: ”Dacă aș fi președintele FRF, ar exista posibilitatea despărțirii de Hagi!”
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
PRO TV, lider de audiență cu Desafio: Aventura. Duel dramatic și strategii care schimbă echilibrul competiției
PRO TV, lider de audiență cu Desafio: Aventura. Duel dramatic și strategii care schimbă echilibrul competiției
Sport.ro, lider pe segmentul de sport în online, joi 21 noiembrie
Sport.ro, lider pe segmentul de sport în online, joi 21 noiembrie
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!