România a pierdut primele trei jocuri din campania de Nations League, cu Suedia (scor 1-2), Bosnia (scor 2-4) și Polonia (scor 0-6). În ultima partidă din octombrie, tricolorii vor da piept pe Arena Națională cu Suedia.

Returul cu naționala lui Isak și Gyokeres se joacă luni seară.

Umilința suferită de tricolori la Varșovia a dat naștere unor dezbateri interminabile legate de viitorul lui Gică Hagi ca selecționer al României, dar și de lipsa unui adevărat lider pe teren.

Subiectul liderului echipei naționale a fost discutată și la emisiunea VOYO SPORT LIVE de la VOYO SPORT 1.

”Vi se pare că naționala are în acest moment un lider?”, a fost întrebarea lui Andru Nenciu adresată lui Marin Barbu.

”Nu, nu are, tată, niciun lider. Ce lider să aibă? Care e jucătorul care, atunci când dă din mână sau spune ceva, ceilalți îl ascultă?”, a spus Marin Barbu, iar întrebarea adresată de fostul mare fotbalist și antrenor a născut o dezbatere în platoul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Mihai Mironică și-a amintit cuvintele lui Ianis Hagi, prin care fiul lui Gică Hagi a dat de înțeles că își asumă rolul de lider al naționalei, însă jurnalistul a fost contrazis imediat de Robert Niță, care este de părere că mijlocașul a încercat doar să își protejeze ceilalți colegi.

Mihai Mironică: ”A spus Ianis Hagi, a formulat așa: <<De la mine și până la ultimul jucător...>>. Astea sunt cuvintele lui, deci el se identifică...”

Robert Niță: ”El era cel intervievat, el vorbea, nu putea să spună <<Ăia>>. El vorbea: <<Începând cu mine care vă răspund dumneavoastră la întrebări până la ultimul...>>”

Mihai Mironică: ”Nu formulezi așa <<de la mine până la ultimul>>, el are impresia asta...”

Robert Niță: ”Cum trebuia să zică dacă el vorbea?”

Mihai Mironică: ”<<Cu toții trebuie să facem ceva>>, așa, e atât de simplu”

Robert Niță: ”Hai, mă, Mihai, purtăm discuția asta... Idolul copilăriei și tinereții tale, dacă nu e Hagi, e fiu-său, de ce a vorbit așa... A vorbit că era afectat și a spus”

Mihai Mironică: ”A întrebat domnul Barbu cine este liderul și eu ți-am răspuns că Ianis Hagi...”

Robert Niță: ”Acum îl vezi lider că a dat o declarație. Nu a venit să spună: <<Eu sunt liderul, o să îi strâng pe ăștia pe lângă mine și o să îi rupem în două pe toți. A zis: <<Începând cu mine, pentru că sunt în fața dumneavoastră, ca să nu îi jignesc pe colegi sau să îi bag pe ei în față, începând de la mine și până la ultimul jucător, trebuie să facem mai mult”

Mihai Mironică: ”Îți dau o declarație prin care îți arăt că el se consideră un lider al acestei echipe. Ianis Hagi zice după meciul cu Polonia: <<Principala responsabilitate este a mea, pentru că eu am intrat primul pe teren>>. A vrut să spună că el este căpitanul. El se consideră liderul acestei naționale”.

În cele din urmă, Marin Barbu s-a implicat în dezbatere și a transmis că, din punctul său de vedere, liderul echipei naționale nu poate fi nici Ianis Hagi, nici Radu Drăgușin, având în vedere că niciunul dintre ei nu a excelat pe teren în niciunul dintre cele trei meciuri.

”Păi, domnule, lider pot să fiu și eu (n.r. Mihai Mironică: Tatăl dumneavoastră putea să vă facă lider). Liderul trebuie să dea exemplu în teren, trebuie să fie spirt, trebuie să aibă evoluții excelente, pe când atât Drăgușin, cât și Ianis Hagi au dezamăgit în aceste jocuri. Pe Drăgușin, tu joci la Fiorentina, la faza la care ai fost eliminat, tu te uiți la meci? Păi uită-te, bă, la omul tău, că era în spatele tău. A jucat minge în spatele tău și l-ai pierdut. De acolo a pornit greșeala. Eu joc la Fiorentina, nu? Eu trebuie să știu să joc în campionatul italian, acolo, dacă nu te poziționezi tactic cum trebuie, nu prea joci. Că a fost o greșeală de arbitraj, că de acolo s-a rupt jocul, asta e altă problemă. Liderul din teren trebuie să aibă o formă bună, să îți dea un gol, să îți facă o fază, să îți facă un dribling, să îți facă ceva bun în teren. Eu n-am văzut niciun jucător care să aibă realizări notabile în teren”, a spus Marin Barbu.