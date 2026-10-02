Ianis Hagi a revenit în lotul României și va fi, cel mai probabil, titular în meciul contra naționalei lui Robert Lewandowski.

Ianis Hagi a fost mai mult rezervă la Alanyaspor, însă Gică Hagi a decis să mizeze pe fiul său pentru meciurile din Nations League, lucru ce i-a adus multe critici selecționerului, mai ales că echipa națională a avut o evoluție modestă contra Suediei, partidă în care Ianis Hagi a evoluat.

Ion Alexandru și Cristi Pulhac au discutat la emisiunea VOYO SPORT LIVE despre motivele pentru care fiul lui Gică Hagi nu reușește să se impună în străinătate.

Comentatorul Ion Alexandru crede că de vină este faptul că Ianis Hagi nu se simte bine la Alanyaspor, echipă la care a ajuns în toamna anului trecut.

”Din păcate, Ianis Hagi nu reușește să se impună, are calități, are pedigree, are și o mentalitate foarte bună, pare un om foarte inteligent. E un mister și pentru mine de ce nu se impune la o echipă din străinătate, fie că se numește Rangers, Alanya sau altă echipă. Vom vedea dacă va reuși în acest sezon să facă pasul mai departe. Probabil că nu se simte bine la Alanya, eu așa cred, probabil nu a știut ce alege”, a spus Ion Alexandru.

Cristi Pulhac: ”Nu știu dacă Alanyaspor a fost alegerea corectă pentru Ianis Hagi!”

Pulhac este de părere că accidentarea prin care a trecut Ianis Hagi pe vremea în care era jucătorul celor de la Rangers a fost cea care i-a oprit ascensiunea fotbalistului.

De altfel, Cristi Pulhac a mărturisit că, din punctul său de vedere, Alanyaspor nu a fost o alegere tocmai potrivită pentru internaționalul român.

”E un jucător cum nu prea vezi în campionatul nostru, un jucător cu ambele picioare, tehnic, peste nivelul campionatului nostru. Faptul că nu se impune în străinătate... A avut un parcurs bun, aș putea să mă leg și de accidentarea pe care a avut-o.

Cred că depinde și de felul în care alegi în continuare. El, după accidentare, nu a mai avut un parcurs atât de bun la Rangers. A avut și niște probleme contractuale, nu voiau să îl mai țină, chestia asta te afectează ca jucător, și mental, dar și, în primul rând, când vine vorba despre transferurile care vor veni după.

Orice echipă care vine să te ia te întreabă: <<De ce te dau ăia afară? Ai fost și accidentat!>>. Nu știu dacă Alanyaspor a fost alegerea potrivită care să îl ajute în carieră să devină superjucătorul pe care toți îl vedeam”, a spus fostul dinamovist.