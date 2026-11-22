Proclamat pentru a 35-a oară campion al Germaniei în luna mai, clubul bavarez a înregistrat o dublare a numărului de membri în decurs de doisprezece ani, acesta crescând de la puţin peste 250.000 în 2014 la 500.000 în 2026.

Bayern Munchen, record de 988 de milioane de euro

Conducerea Bayern susţine că este clubul sportiv cu cel mai mare număr de membri din lume, aceştia având drept de vot în cadrul adunării generale.

Preşedintele consiliului de administraţie, Jan-Christian Dreesen, a anunţat o cifră de afaceri record de 988,2 milioane de euro, în creştere cu aproape 10 milioane de euro faţă de exerciţiul financiar 2024/25 (978,3 milioane de euro). „Bazele clubului Bayern sunt solide”, a subliniat acesta, recunoscând totuşi că este „dificil să continuăm să ne dezvoltăm. Cu toate acestea, ne apropiem de pragul istoric de un miliard”.

În ciuda acestor cifre bune, „principiul nostru va rămâne şi în viitor acela de a nu cheltui mai mulţi bani decât am câştigat”, a continuat Dreesen, afirmând că clubul „nu se va alătura” nebuniei de pe piaţa transferurilor, ci „îşi va urma propria cale”.

Bayern a înregistrat în sezonul 2025/26 un profit după impozitare de 22,8 milioane de euro, în scădere faţă de cele 27,1 milioane de euro din sezonul 2024/25 şi faţă de cele 43,1 milioane de euro din sezonul 2023/24, scrie News.ro.

Clubul deţine 70% din acţiuni – un prag minim stabilit în statutul său –, iar cele 30% rămase sunt împărţite între patru companii, şi anume Adidas, Audi, Allianz şi Viessmann, toate având rădăcini în Bavaria.