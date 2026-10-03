Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru

Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru Nationala
Alexandru Hațieganu
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Ianis Hagi s-a abținut cu greu să nu izbucnească în plâns după partida Polonia - România 6-0 din Liga Națiunilor.

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Ianis HagiPolonia - romaniaPoloniaRomaniaEchipa Nationalanationala romanieiLiga Natiunilor
Din articol

Căpitanul României și-a asumat principala responsabilitate pentru eșecul umilitor, în calitate de lider, și a transmis că tricolorii trebuie să muncească pentru a redresa echipa națională. 

Mesajul lui Ianis Hagi după Polonia - România 6-0

„Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare începând cu mine și până la ultimul om de la echipa națională. Trebuie să ne gândim serios unde vrem să mergem.

Ianis Hagi în Polonia - România 6-0

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Ca echipă suntem și la bine și la greu împreună. Responsabilitatea este în primul rând a mea. Trebuie să o scoatem la capăt. Am avut un episod în Spania, în care am pierdut cu un rezultat asemănător. Am reușit să redresăm echipa națională și să facem mândră o țară întreagă. 

Este responsabilitatea noastră și trebuie să luăm o decizie și să vedem în ce direcție o luăm. Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când știi că ai făcut și bine, când știi că au plâns pentru echipa națională. Când ești aici de opt ani, durerea este mare. Capul jos și multă muncă, trebuie să mergem înainte.

Ianis Hagi: „Este responsabilitatea mea”

Am ieșit astăzi primul pe teren. Este responsabilitatea mea. Încrederea pleacă de la mine, liderii de la acest grup, cei cu experiență. Stafful tehnic a mizat pe noi și în anii trecuți. Trebuie să o scoatem la capăt.

Este o seară tristă. Trebuie să o scoatem la capăt. Este responsabilitatea noastră”, a declarat Ianis Hagi, la interviul de după meci, la Antena 1.  

România, la a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a treia a grupelor Ligii Naţiunilor. 

Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 22 al meciului, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu pentru un fault comis în propriul careu, din postura de ultim apărător, asupra lui Robert Lewandowski. 

Eșecul umilitor vine după alte două înfrângeri în Grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

Caseta meciului

  • Polonia: Bulka – Cash (Wojtuszek 63'), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63'), Zielinski (Slisz 71') – Swiderski, Szymanski (Regula 71'), Zalewski (Pietuszewski 76') – Lewandowski. Selecționer: Jan Urban
  • România: Hindrich - Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu (Borza 67') – R. Marin (C. Cîrjan 78'), T. Băluţă, Mihăilă (Coubiş 27') – Hagi (M. Marin 67') – Man (Racoviţan 67'), Bîrligea. Selecționer: Gheorghe Hagi
  • Cartonaşe galbene: Lewandowski 42', Swiderski 57' / Ghiţă 35', T. Băluţă 39', Borza 73'
  • Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (România) min. 22
  • Au marcat: Lewandowski 24' pen., 47' și 86', Ghiță 49', Zielinski 62' și Bednarek 66'
  • Arbitru: Urs Schnyder (Elveţia) 
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