Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru

„Un moment foarte trist, unde trebuie să reflectăm, să ne uităm în oglindă fiecare începând cu mine și până la ultimul om de la echipa națională. Trebuie să ne gândim serios unde vrem să mergem.

Căpitanul României și-a asumat principala responsabilitate pentru eșecul umilitor, în calitate de lider, și a transmis că tricolorii trebuie să muncească pentru a redresa echipa națională.

Ca echipă suntem și la bine și la greu împreună. Responsabilitatea este în primul rând a mea. Trebuie să o scoatem la capăt. Am avut un episod în Spania, în care am pierdut cu un rezultat asemănător. Am reușit să redresăm echipa națională și să facem mândră o țară întreagă.

Este responsabilitatea noastră și trebuie să luăm o decizie și să vedem în ce direcție o luăm. Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când știi că ai făcut și bine, când știi că au plâns pentru echipa națională. Când ești aici de opt ani, durerea este mare. Capul jos și multă muncă, trebuie să mergem înainte.

Ianis Hagi: „Este responsabilitatea mea”

Am ieșit astăzi primul pe teren. Este responsabilitatea mea. Încrederea pleacă de la mine, liderii de la acest grup, cei cu experiență. Stafful tehnic a mizat pe noi și în anii trecuți. Trebuie să o scoatem la capăt.

Este o seară tristă. Trebuie să o scoatem la capăt. Este responsabilitatea noastră”, a declarat Ianis Hagi, la interviul de după meci, la Antena 1.

România, la a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a treia a grupelor Ligii Naţiunilor.

Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 22 al meciului, când Radu Drăgușin a încasat cartonașul roșu pentru un fault comis în propriul careu, din postura de ultim apărător, asupra lui Robert Lewandowski.

Eșecul umilitor vine după alte două înfrângeri în Grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

Caseta meciului