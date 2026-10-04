Iosif Rotariu: "Singurul lucru bun e că am văzut unde ne aflăm cu fotbalul din România"

"Ce am văzut eu a văzut toată lumea. Au venit multe rezultate negative, pe care le așteptam pe undeva. Fotbalul românesc e într-un regres total, începând de la loturile de la juniori, până la loturile de seniori.

Toată lumea m-a dezamăgit, nu un singur jucător. N-am văzut niciun jucător care să se ridice la nivelul de a face față la națională. Până și Rațiu, care joacă constant în Spania și a făcut față contra lui Vinicius, dar contra Poloniei a fost depășit la toate capitolele. Drăgușin a greșit el... și vorbim de jucători care erau la un nivel mai ridicat", și-a început discursul Iosif Rotariu, la VOYO Sport Live.

Întrebat dacă a văzut și vreun lucru pozitiv la 1-2 contra Suediei, 2-4 împotriva Bosniei și 0-6 în Polonia, fotbalistul care l-a marcat pe Diego Maradona la Coppa del Mondo a răspuns: "Un lucru bun e că ne-am dat seama de unde ne aflăm cu fotbalul din România. Până acum, am tot așteptat, am zis că va veni următorul meci, că a fost o greșeală. Nu, acum am extras un lucru foarte bun. Trebuie să acceptăm unde ne aflăm și să vedem cum mergem mai departe".

Cum vede Iosif Rotariu echipa României contra Suediei: Ianis, 9 fals. Coubiș și Eissat, în centrul defensivei

Fără Radu Drăgușin și Virgil Ghiță, suspendați, dar și fără Daniel Bîrligea și Louis Munteanu, accidentați, Iosif Rotariu vede un prim 11 al României contra Suediei cu Andrei Coubiș și Lisav Eissat în centrul apărării, iar Ianis Hagi în rol neobișnuit de 9 fals, ajutat din flancuri de Dennis Man și Valentin Mihăilă.

"Eu cred că va juca cu Ianis Hagi 9 fals. Iar benzile să fie Man și Mihăilă, care să intre în interior datorită vitezei, pe contraatac. Eu așa cred, că va juca cu Ianis.

Cu siguranță unul dintre fundașii centrali va fi Coubiș. Celălalt, nu știu, dar mă gândesc la Eissat. Pe alții nu îi văd. Coubiș mi se pare forțat în dreapta. E un jucător cu talie mare. În sistemul cu 3 fundași, poate juca în dreapta, dar el e fundaș central", a mai spus Iosif Rotariu.