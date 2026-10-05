VIDEO EXCLUSIV „Gică Hagi are o problemă cu Ianis!” Adrian Mititelu sare în apărarea selecționerului: „Și fiul meu avea talent, dar l-am retras”

„Gică Hagi are o problemă cu Ianis!” Adrian Mititelu sare în apărarea selecționerului: „Și fiul meu avea talent, dar l-am retras” Nationala Adrian Mititelu / Foto: Facebook
SPORT.RO
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Adrian Mititelu a comentat situația lui Ianis Hagi de la echipa națională.

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Ianis HagiGica HagiAdrian MititeluEchipa Nationalavoyo sport live
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Adrian Mititelu sare în apărarea lui Gică Hagi

În condițiile rezultatelor sub așteptări, publicul se întreabă dacă Gică Hagi va continua pe banca echipei naționale la finalul partidelor din UEFA Nations League. Totodată, situația lui Ianis Hagi a făcut subiectul mai multor discuții.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 5 octombrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Adrian Mititelu.

Omul de afaceri e de părere că există o presiune enormă pe Ianis Hagi, iar mijlocașul ar trebui protejat chiar de tatăl său. Ca o paralelă, Adrian Mititelu a transmis că și fiul său a făcut fotbal, dar, în ciuda talentului, l-a retras prematur. Motivul? Pentru a nu exista discuții că joacă doar datorită numelui.

„Dacă pleacă Hagi, nu se rezolvă nimic, va fi chiar mai rău! Are problema aceasta cu fiul lui, e într-o situație ingrată. Eu îl înțeleg, și fiul meu cocheta cu fotbalul, avea talent. Când mi-am dat seama că e o problemă, l-am retras. 

Aici e problema lui, are încredere foarte mare în Ianis, îmi place și mie, dar uneori cred că a greșit. Bine, nici Ianis nu l-a ajutat... Îl văd puțin timorat, parcă juca mai bine înainte. Are o presiune enormă, vrea să îl facă decar, îi dă niște sarcini... S-a văzut în Suedia că nu l-a ajutat sistemul pe Ianis. A fost într-o zi proastă, s-a văzut și pe fața lui, a avut complexe. Presiunea e foarte mare pe el, Gică ar trebui să îl mai protejeze puțin, să îi dea mai puține minute până când echipa începe să joace bine”, a declarat Adrian Mititelu la VOYO SPORT LIVE.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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