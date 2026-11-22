Partida va fi transmisă în direct pe VOYO SPORT 1 și poate fi urmărită și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Liverpool vine după victoria cu 3-1 în fața lui Crystal Palace, rezultat care a pus capăt unei serii de două înfrângeri. „Cormoranii” ocupă locul 5, cu 18 puncte, și speră să profite de situația dificilă a rivalei.

Liverpool - Manchester United, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 18:30

Manchester United traversează un sezon de coșmar. „Diavolii” au doar 8 puncte după 10 etape și ocupă penultimul loc în Premier League.

O victorie pe Anfield le-ar permite celor de la United să iasă din zona retrogradării, însă misiunea se anunță dificilă.

Liverpool a pierdut ambele dueluri de campionat cu Manchester United în sezonul trecut, iar oaspeții nu au mai cedat pe Anfield în ultimele trei vizite.